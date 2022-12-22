澤倫斯基贈美烏兵簽名國旗！強調「你們可救百萬人」　僑民全哭了

記者葉睿涵／綜合報導

烏俄戰爭開打至今已近10個月，烏克蘭總統澤倫斯基在美東時間21日到訪白宮，與美國總統拜登舉行雙邊會談，並前往美國國會發表演說，感謝美國對烏克蘭的支持，同時強調烏方永不投降的決心。演講結束後，澤倫斯基與美國眾議院議長交換兩國國旗，惹得在場的烏克蘭僑民泣不成聲。

據NBC等美媒報導，在澤倫斯基的演講中，他首先指出，自己對於能在美國國會發言感到「莫大榮幸」，並對美國眾議院在烏俄戰爭中給予烏克蘭人民支持一事表示感謝。澤倫斯基強調，儘管目前烏克蘭正面臨重重困難，但他們仍未倒下，並將持續反擊，永不投降。

▲澤倫斯基與裴洛西交換國旗，下同。（圖／達志影像／美聯社）

澤倫斯基也表示，在即將來臨的聖誕節，烏克蘭人將深陷沒有暖氣、沒水沒電的困境，不過烏克蘭人不會意志消沉，並將持續歡慶佳節，因為烏克蘭將贏得這場戰爭的勝利，也期許美國，乃至全球國家，進一步加強對俄制裁，與持續援助烏克蘭，因為「這個世界是如此緊密相連、互相依賴」。

在澤倫斯基發表演說時，烏克蘭在美僑民被允許坐在觀眾席上見證這個歷史性時刻，他們全程高舉烏克蘭國旗，痛哭流涕。演講結束後，澤倫斯基與美國眾議院議長也交換了兩國國旗。裴洛西為澤倫斯基贈送了一面摺好放入三角形盒內的美國國旗，聲稱這是國會大廈在21日迎接澤倫斯基訪美當天所懸掛的國旗。

而澤倫斯基送給裴洛西的，則是一面帶有巴赫穆特（Bakhmut）前線軍人簽名的烏克蘭國旗。他表示，這面國旗是烏克蘭前線士兵要他轉贈的，「這是因為美國國會的決定可以拯救數百萬人，這世界有這麼多事情取決於你們」，因此他們希望透過贈予美國國會烏克蘭國旗的舉動，向美方表達烏克蘭的立場。