解救正妹遭抓下體！「酒吧保全聯盟」開扁色男　雙方爆大亂鬥

▲海南東方一男子酒吧內多次掀開女子衣服引群毆。（圖／翻攝自南海網）

記者鄭思楠／綜合報導

海南東方市警方近日曝光一起打架鬥毆的案件。一名男子今年4月在一酒吧喝酒，期間多次實施猥褻行為，掀開一女子的衣服，被一名現場保全看到並制止，他惱羞抓保全下體進行羞辱。後來，酒吧保全趕來支援，雙方衝突升級變成群毆。

據《南海網》報導，今年4月19日，東方市公安局到群眾報警稱有人在板橋鎮打架鬥毆出現人員受傷的情況。

接報後，東方市公安局迅速指派板橋海岸派出所警員趕赴現場進行處置。警員到達現場後立即控制住涉案人員，並在確保涉案人員沒有因打架鬥毆出現生命危險後，將涉案人員帶回派出所進行審查。

經涉案人員交代，4月19日凌晨1時許，劉某、陳某文、馬某鵬等多名男子在東方市板橋鎮某酒吧內喝酒，喝酒期間劉某多次掀開一女子的衣服。

酒吧保全張某偉看見後多次口頭制止，劉某對張某偉的制止感到不滿並抓其下體進行羞辱，隨即二人由最初爭吵上升為肢體衝突。

該酒吧保全隊隊長胡某翔看見二人發生爭執後，便拿起手中的啤酒瓶丟向劉某一方的人群，酒吧內其餘保全見胡某翔動手也紛紛加入，現場變成雙方群體互毆，事態難以控制，後劉某一方撥打報警電話。

經前期系列調查取證，東方公安於12月16日將劉某、陳某文、馬某鵬等11名涉案人員全部抓獲。目前公安機關已依法將劉某、陳某文、馬某鵬等11人刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。