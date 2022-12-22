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鯊魚水域小船被撞毀　男「緊抓船碎片」海上漂浮20多小時奇蹟獲救

在鯊魚水域小船被撞毀　男「緊抓船碎片」漂浮海上20多小時獲救。（圖／翻攝自Australian Maritime Safety Authority）

▲沒有任何救生設備的男子，靠抓著船的碎片獲救。（圖／翻攝自Australian Maritime Safety Authority）

記者李振慧／綜合報導

澳洲警方在托列斯海峽(Torres Strait)中意外發現一名31歲男子，緊緊抓住一小塊船的碎片，奇蹟在充滿鯊魚與鱷魚的水域中存活，漂浮將近24小時，被警方認為他能活下來根本是聖誕奇蹟，目前人已經平安獲救。

警方表示，這名31歲男子20日上午9時30分駕駛快艇，從莫阿島(Moa Island)前往蘇島(Sue Island)途中，船被巨大海浪摧毀翻覆，警方下午接到失蹤報案後立即展開搜救行動，直到21日早上才終於發現沒有任何救生設備的他，靠著緊抓船的一小塊碎片，成功漂浮在海中20多個小時。

澳洲海事安全局表示，他們雖然派出直升機在空中搜尋，但由於風浪太大，最後不得不取消夜間搜救行動，直到21日早上才恢復，結果於上午10時25分左右成功在哈維斯岩石(Harveys Rock)附近找到被翻倒的快艇，後來在該地點以北約13公里處發現失蹤男子。

警官莫伊尼漢(Anthony Moynihan)表示，「這太不可思議了，是百萬分之一才會發生的機率，由於該水域中有許多危險生物，他就那樣漂浮在水中，而且20多個小時後他還在那裡，真是個幸運的傢伙」。

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