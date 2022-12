鯊魚水域小船被撞毀　男「緊抓船碎片」海上漂浮20多小時奇蹟獲救

▲沒有任何救生設備的男子,靠抓著船的碎片獲救。(圖/翻攝自Australian Maritime Safety Authority)

記者李振慧/綜合報導

澳洲警方在托列斯海峽(Torres Strait)中意外發現一名31歲男子,緊緊抓住一小塊船的碎片,奇蹟在充滿鯊魚與鱷魚的水域中存活,漂浮將近24小時,被警方認為他能活下來根本是聖誕奇蹟,目前人已經平安獲救。

警方表示,這名31歲男子20日上午9時30分駕駛快艇,從莫阿島(Moa Island)前往蘇島(Sue Island)途中,船被巨大海浪摧毀翻覆,警方下午接到失蹤報案後立即展開搜救行動,直到21日早上才終於發現沒有任何救生設備的他,靠著緊抓船的一小塊碎片,成功漂浮在海中20多個小時。

A man has survived for more than 24 hours by clinging to a piece of wood in crocodile and shark-infested waters in a remote part of the Torres Strait after his dinghy capsized.



The man was travelling between islands, but an alarm was raised when he did not arrive.#9News pic.twitter.com/NsU2zWIz1E