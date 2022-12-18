200球迷衝入足球場！狂丟照明彈干擾　門將「慘被鐵桶砸臉」爆血

▲澳洲17日晚間一場足球賽，許多球迷丟照明彈抗議，還有150名到200名球迷失控衝入球場。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

澳洲職業足球A級聯賽（A-League）17日晚間賽事由墨爾本城（Melbourne City FC）對上墨爾本勝利（Melbourne Victory FC），不料有球迷向場內投擲照明彈、煙霧彈抗議，隨後又有150名到200名球迷集體衝進球場，攀爬球門、攻擊球員，造成一名門將和裁判臉部爆血掛彩，比賽才進行20多分鐘就緊急喊卡。

▲澳洲足球球迷爬上賽場門框，場面混亂。（圖／路透）

根據BBC報導，主掌A級聯賽事務的澳洲職業足球聯盟（APL，澳超聯盟）上周宣布，已將未來3年的A級聯賽總決賽舉辦權出售給新南威爾斯州政府，預計男女足總決賽都將移師雪梨，傳出交易金額高達八位數，但這違背了澳洲足球多年來，排名最高的球隊在自家主場爭冠的傳統，引發許多球迷的怒火。

▲150名到200名球迷手持煙霧彈進入球場，與球員發生衝突。（圖／達志影像／美聯社）

澳洲A級聯賽17日晚間，墨爾本城和墨爾本勝利2支勁旅對陣，但球迷們在賽前就已拉起抗議布條，並計畫要在開賽20分鐘時集體離場「杯葛」這場球賽，時間一到兩隊支持者朝場內投擲照明彈和彩色煙霧彈。墨爾本城24歲門將格洛佛（Tom Glover）將其中一枚照明彈丟回觀眾席後，抗議球迷更加不滿，衝突一發不可收拾。

▲鐵桶原本是拿來收集場上的照明彈和煙霧彈，卻變成攻擊武器。（圖／路透）

報導指出，大約150到200名球迷在比賽第22分鐘時，集體突破保全人員防線，直接闖入球場，原本用來裝信號彈的金屬鐵桶被當作武器砸向格洛佛，裁判艾力克斯金（Alex King）當時試圖護住格洛佛，結果兩人臉部都被鐵桶砸中爆血，滿身沾滿煙霧彈的粉末。許多球迷還激動攀爬球門，隨著抗議行動失控升級，賽事緊急取消。

▲墨爾本城門將格洛佛（橘色球衣者）在衝突中臉部受傷，須縫針治療。（圖／路透）

據球團俱樂部聲明，格洛佛在接受隊醫評估後，先縫合了幾針，又被送往醫院進行斷層掃描等進一步的檢查。另外，一名進行電視轉播工作的攝影師也被照明彈波及炸傷。澳洲足協（Football Australia）後來發表聲明，賽事取消是為了保護比賽的公正性，在「令人震驚的場面」發生後，立即展開全面調查並將實施「嚴厲的制裁」。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》