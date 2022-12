甘比亞飛5793公里到英國　地勤驚嚇在「班機起落架」發現男屍

▲一名男子被發現陳屍在飛機起落架艙中。(圖/示意圖/CFP)

記者李振慧/綜合報導

途易航空(TUI Airline)一架從甘比亞飛往英國的班機,抵達西薩塞克斯郡蓋威克機場(Gatwick airport)時,竟然在飛機起落架發現一具男性屍體,由於死者身上沒有攜帶任何能證明身分的文件,警方目前正在調查死者身分。

當地媒體報導,發現屍體的班機是從甘比亞首都班竹市(Banjul)出發,飛越5 ,793公里抵達蓋威克機場。薩塞克斯(Sussex)警方表示,「警方7日凌晨4時左右接到報案,我們在從甘比亞抵達的一架飛機的起落架中,發現一具男性屍體,官員們正在進行調查,並且準備一份報告」。

Man’s body found on plane after journey from the Gambia to UK https://t.co/bB9Gq5DXy3