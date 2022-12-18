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來不及迎接3寶出生！農工爸爸遭同事圍毆　拴車尾拖行1km磨皮慘死

▲農夫，農業，農田，農人。（圖／pixabay）

▲紐西蘭一名農場工人遭同事毆打，殘忍拖行1公里致死。（示意圖，非文中當事人／pixabay）

記者張寧倢／編譯

紐西蘭北島33歲農場工人、即將迎接第3名孩子出生的父親拉姆齊（Jacob Mills Ramsay）慘遭3名同事聯手殺害，他先是被毆打到失去意識，又被用鍊子拴在車尾殘忍拖行1公里，最終遭棄屍一處垃圾傾倒場。上周，3名男性被告在高等法院法庭坦承謀殺罪行，並透露一切殺機都是因為受害人欠錢不還。

根據《每日星報》報導，拉姆齊的妻子莎拉（Sarah）即將生下第3個孩子的幾周前，老公突然失蹤，過了2天，他的遺體才在北島西岸南塔拉納基區（South Taranaki）一處偏僻的私人垃圾傾倒場中尋獲。殺害他的是2名同事兼債主坎第（William Mark Candy）、韋伯斯特（Ethan Webster）和另一名未揭露姓名的男子，而且手段相當兇殘。

據稱，案發當晚拉姆齊向一名農民發訊息請求搭便車，結果被坎第發現。坎第要求農民假裝若無其事繼續維持聯絡，好讓他順利找拉姆齊討要欠款，碰上冤親債主的拉姆齊臉上挨拳，雖然試圖自衛，但仍不敵坎第的暴力痛毆，拉姆齊被拖進車內，載回農場，韋伯斯特和另一人隨後也加入攻擊。

令人髮指的是，拉姆齊被打到失去意識，坎第竟然用鍊子將人拴在車尾，沿路拖行約1公里並棄屍。新普利茅斯市（New Plymouth）高等法院上周開庭，3名男性被告對謀殺指控供認不諱，坎第也坦承綁架拉姆齊，目前被告皆已遭到拘留，預計明年初將有宣判。

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