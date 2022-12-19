澳前副總理出訪　乾了「這一杯」竟鬥雞眼不止！緊急送醫畫面曝

Former deputy prime minister @M_McCormackMP has suddenly fallen ill during a diplomatic tour of Micronesia. The Nationals MP was offered a bowl of Kava, but couldn't stomach the traditional drink. He was helped to his car and taken to hospital for medical treatment. #7NEWS pic.twitter.com/lhCeqYoSoR — 7NEWS Canberra (@7NewsCanberra) December 15, 2022

記者葉睿涵／編譯

澳洲前副總理麥考馬克（Michael McCormack）最近出訪太平洋島國，不料卻在抵達密克羅尼西亞不久後，被媒體拍到他身體不適，拿著垃圾桶嘔吐，並被攙扶上車，緊急送往附近醫院的畫面。麥考馬克最近透露，他是因為在當地喝了一種傳統飲料，結果當場嘔吐不止變成「鬥雞眼」，最後在醫院昏睡了14小時才恢復正常。

綜合澳洲ABC和衛報報導，澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）本月率領兩黨代表團出訪萬那杜（Vanuatu）、密克羅尼西亞聯邦（FSM）和帛琉（Palau）等太平洋島國，簽署一項抗中安全協議，不料代表團在當地14日抵達密克羅尼西亞聯邦後，前總理麥考馬克卻因健康出現狀況，被緊急送院。

原來，在代表團抵達當地後，有人給了麥考馬克一杯被稱為「sakau」的卡瓦（Kava）飲料，不疑有他的麥考馬克為了表示尊重，一口氣就喝光了整杯sakau，沒想到身體卻立刻出現狀況，開始感覺噁心想吐，甚至還出現了鬥雞眼的症狀。

▲澳洲前副總理麥考馬克近日出訪太平洋島國，不料卻在飲用當地傳統飲料後身體不適，被緊急送院。（圖／翻攝自推特）

於是，工作人員立刻為他搧風拍背，希望能舒緩不適，並拿來一個垃圾桶供他嘔吐，不久後，麥考馬克就被拍到被攙扶上車，緊急送往附近醫院急救的畫面。報導稱，麥考馬克接受了脫水治療後，昏睡了14個小時，身體才終於恢復正常。

據BBC報導，卡瓦是生長於南太平洋島國的一種灌木植物，而這些卡瓦飲料則是將卡瓦根碾碎後和水混合而成。雖然這種飲料不含酒精，但當人們將它一飲而盡時，會感覺嘴巴和舌頭開始麻木。愛好者認為這種飲品可以減少焦慮、有助於睡眠，甚至能給人帶來欣快感。

不過，sakau比其他卡瓦飲料更烈，因此麥考馬克才會有如此強烈的反應。他也在事後打趣表示，他下次一定會記得要小口啜飲，而不是一乾而盡。報導稱，目前麥考馬克的健康已無大礙，並已返回澳洲。