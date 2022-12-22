真的芭比Q了！女密醫藏淡水豪宅除刺青　正妹手臂如火燒留疤

▲31歲鄭姓女子無醫師資格，卻在淡水住家以儀器替客人去除雷射，更導致女客人燙傷。（圖／翻攝自pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

31歲鄭姓女子沒醫師資格，卻於新北淡水住家以雷射機器替王姓男客人、彭姓女客人除刺青，豈料她因雷射強度及時間控制不當，導致彭女右上臂及右前臂受有2度至深2度燙傷，彭女憤而報警提告。偵查時，鄭女稱「儀器是美白非雷射」士林地檢署偵結，依違反醫師法、過失傷害罪建請法院從一重論處。

長相亮麗的彭女在IG上看到鄭女除刺青成果照，心動預約，並先後在2021年11月9日、25日、同年12月19日支付18500元費用。

起訴指出，鄭女竟使用來源不明含有lidocaine、prilocaine、tetracaine等成分麻醉藥物，塗抹在要去除刺青皮膚部位，過程更因雷射強度及時間控制部當，導致彭女右上臂、有前臂共1.5%體表面積受有2度至深2度燙傷（傷及表皮層真皮深層，會留下疤痕）。

鄭女挨告後，坦承有收費，卻強調沒有雷射除刺青，只是利用儀器以乳液替彭女進行美白；但王姓男客人出庭指出，他2021年11月初至今年1月底，前後花24390元讓鄭女以雷射方式去除刺青。

檢方經函詢食藥署、衛服部及皮膚科醫學會，確定去除刺青常以奈秒或皮秒2種短脈衝雷射，而鄭女使用麻醉藥物為醫師處方藥品，且使用含有lidocaine、prilocaine等成分藥品進行麻醉，均屬醫師法所規範醫療行為。

偵查時，檢察官為減少雙方訟累，安排鄭女與彭女調解，雙方也以24萬成立調解；根據彭女提出的LINE對話紀錄、皮膚燙傷診斷證明等，認鄭女犯醫師法第28條之未取得合法醫師資格，擅自執行醫療業務、過失傷害罪，建請法院從一重論處，並審酌鄭女犯後否認犯行，毫無悔悟之意，從重量刑，並將已收取款項宣告沒收。