認明醫美原廠「防偽認證」正貨　擁蔡淑臻同級美貌不打折

▲「第三代海芙音波」年末研討會請到代言人蔡淑臻（右二）及專業講師，一同討論醫美意義和價值。（圖／業者提供，下同）

消費中心／綜合報導

與疫共存近3年，大多數人已習慣戴著口罩出門，如今面對口罩令鬆綁，又臨近年節要與許久不見的親友們團聚，一想到要長時間將整張臉露出來，許多平時疏於保養的人不免開始焦慮……想快速看見美麗成果，醫美成了不少人的首選，但醫美療程眾多、價格高低不一令人眼花撩亂，時有耳聞的醫美糾紛，也讓消費者擔心下一個受害者會不會就是自己？如何選擇適合又安心的醫美療程，今年47歲仍保持宛如少女膚質和窈窕體態的實力派演員蔡淑臻表示，她選擇原廠正貨儀器和有「認證」的診所及醫師施作醫美療程，確保品質有效且安心。像是這5年來她始終認定「第三代海芙音波」，每年2次的例行保養幫助她維持超越同齡人的年輕美貌，讓她更自信也更喜歡自己。

▲蔡淑臻除了日常積極打肌底，也適時利用醫學美容科技定期保養，每每亮相都讓人讚嘆歲月好像不曾在她身上留下痕跡。

坊間常出現低價醫美療程誘使民眾消費，但儀器來源標示不明、診所與醫師也無法出示原廠正貨認證，罔顧消費者醫療權益與安全。臉只有一張，而且是跟著自己一輩子，因此關乎面子的醫美療程不可不慎，專業醫學美容儀器設備代理商優擎科技認為，醫美最重要的就是要讓消費者放心變美，定期為「第三代海芙音波」舉辦研討會，邀請相關專業人士及業界人員共同探討切磋，持續更新產品資訊及注重教育訓練。2022年末盛會也邀請整形外科醫美診所院長黃仁吳、有台灣最美微整形醫師封號的王彥文、漂亮媽咪主持人劉馨如Ruby、代言人蔡淑臻以及韓國原廠代表出席，共同分享「第三代海芙音波」的原理、知識與產品價值。

科技日新月異之下，對醫美原廠業者而言，能為民眾帶來全面、安全的治療品質更是重要，而「第三代海芙音波」自在台上市以來本就以規格完整性吸睛；今年年末研討會中再公開發表新的13.0MM探頭，總共7種深度的探頭配置，更加精準掌握臉部及身體客製運用，研討會席間所有參與者一致認同，使用原廠精心研發並「認證」的正貨產品，才能安心安全搭乘海芙時光機！

▲正確使用醫美設備原廠認證出品的正貨儀器，才是降低治療風險、提升變美效率的王道。（圖／翻攝自第三代海芙音波臉書官網影片）

想跟蔡淑臻一樣學會與時間和平相處、與同齡拉出視覺距離，謹記4方法就無須擔心遇上仿冒水貨風險，一、治療前，先上原廠認證官網，查詢合格診所；二、確認機身正反面、雙側把手，所有治療卡匣均有防偽標籤；三、確認施打的診所是否擁有年度合格認證證書；四、掃描機身上的QRCode即可再次確認是否為原廠認證診所。代言人蔡淑臻也讚嘆科技能讓她長年來維持好狀態，這也是為什麼她5年來從不變心，而且再三叮嚀「認證」原廠正貨的重要性，她笑說「真正的美，由妳做主」不只是口號，而是「第三代海芙音波」致敬每個認真生活的人，讓變美心願輕鬆實現。