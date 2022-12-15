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社會 社會焦點 保障人權

打籃球違反圓柱體原則「害韌帶斷」　法官判無罪：常見防守動作

▲▼投籃,籃框,籃球架。（圖／pakutaso）

▲北市李姓男子打籃球進攻上籃，因王姓對手未遵守「圓柱體原則」導致他落地時碰撞王的身體，十字韌帶因此斷裂。（示意圖／pakutaso）

記者黃宥寧／台北報導

北市熱愛打籃球的李姓男子，在士林運動中心與王姓男子等人打全場（5對5），不料李持球起跳上籃落地前，王未遵守「圓柱體原則」衝到下方防守，導致李落地後直接與他右手、右大腿碰撞而重摔在地，釀左側前十字韌帶斷裂，王被依過失傷害起訴。士林地院審結，認雙方當下快速移動，王右腳進禁區是常見防守動作，李受傷難認是王造成，故判無罪。

判決指出，2020年7月12日下午3時許，41歲王男與友人在士林運動中心5樓球場打全場籃球比賽，李姓對手起跳上籃後，王身為防守者卻衝進李男落地位置，導致李男起跳上籃落地後，因此撞到王右手、右側身體及右大腿摔倒在地，造成左側前十字韌帶斷裂，事後也決定提告並提民事求償。

王男矢口否認有過失傷害犯行，並辯稱，比賽就是一般正常的籃球比賽，案發時，就衝到籃框下卡位，是李男往他身上跳，因此摔倒，籃球場上本來就會有接觸，如果裁判認有犯規就會吹哨，但他並沒有違反規則，也不是故意傷害對方，且籃球比賽本來就有風險。

檢方找則擁國家A級裁判的張姓裁判解釋何謂「圓柱體規則？」張指出，這不是規則是原則，就是雙手與肩同寬繞一圈圈的範圍，是進攻與防守的原則，不能侵入該範圍；針對圓柱體原則解釋，上籃防守都會往前，當往上跳投、防守時，有時會有接觸，下來就應該在各自位置上，才是合法接觸。

胡姓證人稱，他傳球給李，李要投籃，王來不及防守，因此用屁股撞李下盤身體，讓李失去重心，但落地後就見李扶著膝蓋；賴姓證人則稱，當時看到情形也是李上籃後要落地時被撞到，並解釋，通常一般在對手上籃時，不想犯規，或是要保護對手，會站直，但王卻用臀部往外推去撞李。

法院開庭勘驗影片發現，李持球屈膝正準備跳投上籃，王在李左，王並非緊貼李且未見王碰觸李身體，而影片第6秒，李往上跳躍投籃，王在他左側，未見有觸碰李身體，因此從影片無法看出王蓄意以右手與右肩頂撞李。

法官認案發時，李當時正處於進攻狀態，且其起跳上籃後落地前，未見王有何故意碰撞李任何身體部位情形，賴姓、胡姓證人所為證述均與勘驗結果不符，故不採信，無法認定王有故意以身體撞擊李。

法官根據影片及國際籃球規則中關於防守、進攻有所謂「圓柱體原則、「垂直性原則」，認李雖起跳上籃，落地時與王身體發生碰撞而跌倒在地受傷，但王身為防守球員瞬間移動位置且右腳進入禁區內，是屬籃球常見防守動作，雙方在快速互動下，難認王能注意避免李落地時與他身體發生碰撞，難認王有過失，因此認他所為與過失傷害罪的「過失」構成要件未符，且檢察官未能提出王有過失行為積極證據，故判王男無罪。

對此，《東森新媒體ETtoday》循線詢問李男對無罪訴訟結果有何想法，他則透過朋友低調表示「尊重判決，不再上訴」。

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