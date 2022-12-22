七成台灣人肩頸痛！專家曝「一招」遠離骨刺、椎間盤突出

【企劃特輯】

肩頸痛不是病，痛起來要人命！根據衛福部統計，台灣人肩頸痠痛的盛行率竟高達七成，尤其在平板電腦、智慧型手機問世之後，更出現許多「低頭族」，頸椎長期受到壓迫之下，除了導致疼痛，甚至會引發骨刺、椎間盤突出，以及胸悶、手腳痠麻、暈眩、情緒焦慮等病灶。

姿勢不良是痠痛元凶！肩頸釋壓帶可減緩

大多數肩頸痛患者都會求助西醫復健科，或是到中醫診所針灸、推拿，但這類治療通常治標不治本，只有徹底改善姿勢與生活習慣，才能讓痠痛根除。然而現代人生活忙碌，必須長時間久坐久站，再加上肌力不足，很難維持良好的姿勢。

目前有研究團隊利用石墨烯開發出「肩頸釋壓帶」，透過肩頸釋壓帶的輔助，可以有效改善低頭、駝背、彎腰等不良姿勢，並釋放頸椎與脊椎的壓力，再加上高能量遠紅外線波促進循環，便能自然而然地紓解痠痛和其他病症。

石墨烯超導纖維 提升循環、促進代謝

「石墨烯肩頸釋壓帶」所使用的石墨烯材質有別於一般市面上所見的，研究團隊將HSG+石墨烯透過獨家技術，產生「莫爾超晶格」現象，不但能百分百保留石墨烯超導特性外，還能使其物理能量放大24倍，能在天氣炎熱時吸收熱能、迅速將熱能排出，天氣寒冷時又可將熱能傳導至人體全身，讓身體維持恆溫，同時可以釋放「衝擊型遠紅外線波」，深入皮下12公分，提升血液循環與代謝，將引發病痛的尿酸排出體外，減輕肝臟和腎臟的負擔，並且平衡身體的酸鹼度，在不知不覺中完成排毒。

360矯正神器 幫你找回「S曲線」

另外，「石墨烯肩頸釋壓帶」是能符合人體工學的360度「矯正神器」，有兩條脊椎支撐條可以貼合腰椎曲線、不壓迫，不僅可以幫助挺胸、挺背、防駝，讓移位的脊椎歸位並釋放壓力，讓身體維持最完美的「S曲線」，而且身高125公分以上就能穿戴。例如青春期的少男、少女很容易因為發育、書包重，造成慣性駝背而引響長高，也越早矯正，就越能防止體態惡化及後續疾病的發生。

穿上它 久坐久站也不怕 改善疼痛又能擁有好體態

養生料理專家曾在電視節目《大老闆聯盟》介紹肩頸釋壓帶，她說：「我平常做菜時需要久站，導致腰部、臀部、腿部長時間受到壓迫，因此有肩頸和腰背疼痛的毛病，但自從使用『石墨烯肩頸釋壓帶』之後，不但疼痛改善許多，體態也比之前優美。」現在她不論做菜、做家事、外出散步運動，都會穿戴「石墨烯肩頸釋壓帶」，且因為材質十分輕便，不用擔心悶熱、潮濕，或造成皮膚過敏。

骨科醫師也認證 紓壓、保健一舉兩得

臺北市立聯合醫院骨科醫師趙浩昱表示，「石墨烯肩頸釋壓帶」的3D設計可以緩衝肩頸、脊椎的壓力，讓背部肌肉得到釋放，石墨烯的遠紅外線又能加速循環，達到疏通、代謝的效果，因此他十分推薦不論老年人、成年人、青春期孩童都能使用「石墨烯肩頸釋壓帶」，作為日常保健與減緩疼痛的最佳輔助。

穿的美姿矯正帶「石墨烯智能肩頸釋壓帶」哪裡買？

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