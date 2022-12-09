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《超級夜總會》二十四孝「神奇棉被」人氣破錶

▲▼PP石墨烯智能超導被,NASA,林美秀,吳淡如,石墨烯,保暖。（圖／業者提供） 

【企劃特輯】

三立電視台鎮台節目《超級夜總會》最近出現一款爆紅的「神奇棉被」，節目播畢之後讓電視台的詢問電話、留言爆滿；這款神奇棉被出現在走鐘版的二十四笑戲劇橋段中；孝女黃香每到冬季總是扇枕溫被，但自己卻冷到「皮皮剉」！村長拿出神奇棉被給黃香，黃香立刻感到無比溫暖；這款村長的神奇棉被正是去年大賣且今年將材質升級還與NASA合作上市的「PP石墨烯智能超導被」，吸引大批觀眾打電話到電視台指名要訂購。

舒適輕薄 不論家用、出國都方便！猶如自帶暖氣機

誰說天氣冷一定要蓋厚棉被！新型的「PP石墨烯智能超導被」別於一般羊毛被、羽絨被厚度只有1/3，非常輕薄、舒適服貼；此外，也非常好收納、不占空間，相當適合現代人的居住空間或是攜帶出國。

▲▼PP石墨烯智能超導被,NASA,林美秀,吳淡如,石墨烯,保暖。（圖／業者提供）

莫爾超晶格石墨烯X NASA太空科技　打造新型冬夜保暖好物

這次業者還與美國NASA合作，使用太空衣面料的織物與智能超導被做結合，讓智能超導被能仿照太空衣各層布料的特性；從表面到裡被，總共有四層石墨烯材質及獨家超導布，並使用「莫爾超晶格結構石墨烯」，能放大其物理能量24倍，釋放「衝擊型遠紅外線波」，不用插電，就能快速蓄熱、恆溫又透氣，大幅提升血氧量、血流速，達到全身微循環的效果，比起一般電熱毯、遠紅外線毯被，安全又有效，甚至被專業人士稱為「體內動能毯」。

▲▼PP石墨烯智能超導被,NASA,林美秀,吳淡如,石墨烯,保暖。（圖／業者提供）

▲▼PP石墨烯智能超導被,NASA,林美秀,吳淡如,石墨烯,保暖。（圖／業者提供）

▲▼PP石墨烯智能超導被,NASA,林美秀,吳淡如,石墨烯,保暖。（圖／業者提供）

不插電如同天然暖爐　智能超導被效果　口碑傳遍演藝圈

從代言人變成「石墨烯控」的林美秀分享：「每到冬天我就會有循環不好的問題，明明就很累，卻因為手腳冰冷，很難入睡。但自從用了PP石墨烯智能超導被後，真的非常暖和、舒服，每天都能一覺到天亮！」吳淡如也表示：「其實不論年紀，冬季保暖是最重要的事，尤其是家中長輩。智能超導被不僅獲得衛福部醫療器材認證，不需插電，蓋在身上就能快速升溫蓄熱、提升睡眠品質，不但安全還能省下電費的帳單，為了自己、為了長輩的健康，真的值得擁有一條。」

▲▼PP石墨烯智能超導被,NASA,林美秀,吳淡如,石墨烯,保暖。（圖／業者提供）

▲▼PP石墨烯智能超導被,NASA,林美秀,吳淡如,石墨烯,保暖。（圖／業者提供）

演藝圈中除了吳淡如、林美秀大推，連資深藝人貝蒂、高群、資深媒體人呂文婉、財經主播陳明君也都是智能超導被的粉絲。陳明君分享：「我非常怕冷，而且半夜都會被冷醒，非常痛苦，遇到智能超導被後終於能讓我好好睡覺了，睡覺睡得好免疫力就不會出包。」高群也說：「年紀大循環變差，只要變天就包得像粽子一樣，而且很多新聞報導都是睡覺睡一睡突然走掉，真的是嚇死人，還好有智能超導被，讓我安穩一覺到天亮！」

▲▼PP石墨烯智能超導被,NASA,林美秀,吳淡如,石墨烯,保暖。（圖／業者提供）

石墨烯不一樣！獨家剝離法　水洗不失效，效果永久

此外，智能超導被透過獨家「剝離法」製成，能讓石墨烯緊緊的嵌入棉布纖維中，確保石墨烯水洗不失效，市面上許多石墨烯被，放入洗衣機清洗甚至只要靜置後，石墨烯就會大量流失，變成一條普通的棉被。專家提醒，石墨烯原料具有一定價值，選購時勿貪小便宜，買到售價過低的石墨烯產品，必須要慎選領導品牌才有保障！

▲▼PP石墨烯智能超導被,NASA,林美秀,吳淡如,石墨烯,保暖。（圖／業者提供）

Nasa合作 禦寒神物「石墨烯智能超導被」哪裡買？
●官網優惠組：https://ppweb.tw/aj7ZB
●EHS東森購物網特惠組：https://chshop.work/ZeEsB
●實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓
●門市專線：02-2288-7888
●各大阿瘦皮鞋門市：https://www.aso.com.tw/Store/
●PP醫療級石墨烯粉絲專頁：https://reurl.cc/gzGvjL
●LINE 官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr
●客服專線：0800-520-367

https://youtu.be/Ll_QVva_3d4

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關鍵字：

PP石墨烯智能超導被NASA林美秀吳淡如石墨烯保暖

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