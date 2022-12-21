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寒流、冷氣團接棒來襲！「禦寒寶被」被網狂推：用過回不去！

▲寒流、冷氣團接棒來襲！「禦寒寶被」被網狂推：用過回不去！。（圖／業者提供） 

【企劃特輯】

上週寒流來襲，好不容易白天陽光露臉、氣溫回升，今日強烈大陸冷氣團又來了，氣溫又開始一路下降。不少人因溫度變化大引發心血管疾病發生導致猝死，氣象專家提醒：冬季溫差大，不論在家、外出，民眾都務必做好保暖準備，才不會導致悲劇發生。

去年爆紅的「超導石墨烯毯被」不僅由林美秀、吳淡如代言，因可快速升高溫度並維持血液循環，讓手腳不冰冷，一推出就大賣3.2萬件，更在去年十二月一度賣到缺貨，被封為「抗寒聖品」！今年廠商將石墨烯進化並與美國NASA合作聯名推出「石墨烯智能超導被」，讓保暖、循環效果更提升，要帶著民眾一起抵抗寒冬的威脅。

▲寒流、冷氣團接棒來襲！「禦寒寶被」被網狂推：用過回不去！。（圖／業者提供）

莫爾超晶格石墨烯X NASA太空科技 打造超強保暖好物

智能超導被所使用的「莫爾超晶格結構石墨烯」，是將HSG+石墨烯從原本二維材料轉成三維結構、平面傳導轉為立體傳導，能放大其物理能量24倍，釋放出「衝擊型遠紅外線波」，與人體產生共振後，不用插電，10秒就能蓄熱升溫，大幅提升血流量、血流速及血氧量，讓全身產生微循環、改善手腳冰冷的效果。

▲寒流、冷氣團接棒來襲！「禦寒寶被」被網狂推：用過回不去！。（圖／業者提供）

▲寒流、冷氣團接棒來襲！「禦寒寶被」被網狂推：用過回不去！。（圖／業者提供）

此外，這次與美國NASA聯名合作，將「莫爾超晶格結構石墨烯」與太空衣面料的織物與做結合，讓智能超導被能仿照太空衣各層布料的特性，確保在極端的溫度下能恆溫變化，做出快速蓄熱、恆溫又透氣的強大功能；也別於一般羊毛被、羽絨被，石墨烯智能超導被的厚度只有它們的1/3，非常輕薄，蓋上後不會有厚重悶熱感，不論小孩、長輩蓋在上身都舒適服貼，也好收納、不占空間，相當適合現代人的居住空間或是攜帶出國。

▲寒流、冷氣團接棒來襲！「禦寒寶被」被網狂推：用過回不去！。（圖／業者提供）

石墨烯+超導布 效能大躍進！一毯效果多：保暖、輕薄、健康循環

人體每一秒鐘都有上百庫倫的電流流動，源源不絕的生物電流，用來進行細胞氧化還原或傳輸各項信息來平衡器官功能，生物電流失衡就會導致人體各組織和各器官功能的紊亂，也是人體各種疾病和慢性病的源頭。

石墨烯智能超導被從表面到裡被，總共有四層石墨烯材質及超導布，不但有經過TTRI紡織產業綜合研究所檢測確定含有石墨烯、能增加血流循環外，因將石墨烯直接織入紗線中，讓智能超導被不會因洗滌而喪失效果，效果能永久有效；另外，加上獨家「超導布」讓石墨烯的特性保持穩定，帶動體內的生物電流促，讓人體維持正常的生理功能處於健康狀態中，也讓智能超導被的整體功能更加優異，比起一般電熱毯、遠紅外線毯被，更加安全有效，使得演藝圈不少名人也都在使用，可說是冬季養身、保暖的必備品。

▲寒流、冷氣團接棒來襲！「禦寒寶被」被網狂推：用過回不去！。（圖／業者提供）

▲寒流、冷氣團接棒來襲！「禦寒寶被」被網狂推：用過回不去！。（圖／業者提供）

▲寒流、冷氣團接棒來襲！「禦寒寶被」被網狂推：用過回不去！。（圖／業者提供）

石墨烯不一樣！專家提醒：慎選品牌！

因「石墨烯」風潮讓許多業者紛紛開發石墨烯棉被，但很多都是蹭熱度，拿不出紡研所的檢測報告，就宣稱有石墨烯的功能來銷售，甚至有些只是將石墨烯噴、染、浸泡在織品上，只要一水洗就會失效！專家提醒：消費者選購時要特別注意品牌，免得花錢卻買到一條「普通」的棉被。

▲寒流、冷氣團接棒來襲！「禦寒寶被」被網狂推：用過回不去！。（圖／業者提供）

Nasa合作 禦寒寶被「石墨烯智能超導被」哪裡買？
●官網優惠組：https://ppweb.tw/aj8aM
●momo購物網特惠組：https://chshop.work/DfNjE
●實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓、台南市永康區中華路12號14樓-1號
●門市專線：02-2288-7888、06-3120108
●各大阿瘦皮鞋門市：https://www.aso.com.tw/Store/
●PP醫療級石墨烯粉絲專頁：https://reurl.cc/gzGvjL
●LINE 官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr
●客服專線：0800-520-367

https://youtu.be/Ll_QVva_3d4

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