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購物節暴買後六成後悔想剁手！專家列必Get清單　不限身材秒變鉛筆腿

▲▼購物節暴買後六成後悔想剁手！專家列必Get清單　不限身材秒變鉛筆腿。（圖／業者提供）

【企劃特輯】

雙11、雙12、百貨週年慶等購物節讓許多民眾不買難受、買了後悔！根據最新調查發現有六成女性對衝動型暴買感到後悔，而其中不少人的原因是「買得起卻沒身材穿」或是「穿得下卻看起來很臃腫」，面對新買來的服飾穿不出去的痛苦，時尚專家特別列了一款必Get的時尚單品，教戰不管是「五五身比例」或是「梨形身材」的女生，都可以靠後天穿搭補救，穿出「黃金比例美腿」！

啟動「被動式運動」穿上就循環！效果提升24倍

對於肉肉女孩共同的煩惱「怎麼穿才顯瘦」？劉品言、吳淡如、林美秀也不約而同推薦，比醫美更有效的「PP塑崩未來褲」，成功地把高端科技、醫療產業使用的石墨烯材質三層疊加後，使用獨家技術形成「PP莫爾超晶格獨特結構」，能集中遠紅外線放射能量，釋放「衝擊型遠紅外線波」，透過共振讓自體循環效果提升24倍，提高代謝率、加速深層燃燒代謝脂肪，還能同時排出毒素，讓脂肪細胞液化縮小，降低總脂肪率，穿上PP塑崩未來褲運動1小時，就有4小時的效果；根據實際測試，只要連續穿著一周就可以讓腰圍縮小，平均一個月可減3~5公斤。讓妳躺著瘦、坐著瘦、走路瘦、無時不刻都在瘦的「不可能任務」成真！

▲▼購物節暴買後六成後悔想剁手！專家列必Get清單　不限身材秒變鉛筆腿。（圖／業者提供）

▲▼購物節暴買後六成後悔想剁手！專家列必Get清單　不限身材秒變鉛筆腿。（圖／業者提供）

▲▼購物節暴買後六成後悔想剁手！專家列必Get清單　不限身材秒變鉛筆腿。（圖／業者提供）

除了提升被動循環外，PP塑崩未來褲也使血氧量與血流速大幅提升，能夠讓身體維持恆溫保暖、身體也維持微循環狀態，能改善冬天怕冷、手腳冰冷等問題，不論要外出穿、睡覺穿通通都可以。

▲▼購物節暴買後六成後悔想剁手！專家列必Get清單　不限身材秒變鉛筆腿。（圖／業者提供）

特殊「3D體雕技術」 視覺顯瘦效果看得見

「PP塑崩未來褲」還運用特殊的「3D體雕技術」，在肉肉女最在意的大小腿、臀部、腹部、腰部、髖部特別加壓，穿上後可以繃住贅肉、修飾腿部與臀部的線條，看起來更修長結實效果。有消費者表示：穿上真的就像廣告台詞一樣「讓肉肉進去，讓線條出來」，身型變得很好看！

▲▼購物節暴買後六成後悔想剁手！專家列必Get清單　不限身材秒變鉛筆腿。（圖／業者提供）

▲▼購物節暴買後六成後悔想剁手！專家列必Get清單　不限身材秒變鉛筆腿。（圖／業者提供）

▲▼購物節暴買後六成後悔想剁手！專家列必Get清單　不限身材秒變鉛筆腿。（圖／業者提供）

時尚色系+雕塑、養身、運動、循環多功能；CP值超高！

另外，很多衣服好看卻很難搭配，這個煩惱也解決了，「PP塑崩未來褲」推出多款時尚莫蘭迪色系，沉穩優雅、質感高級，穿搭變化度高，只要搭配跳色物件就有畫龍點睛的效果，且不分尺碼從22腰到46腰通通穿得下，百分之百由台灣開發製造，材質親膚舒適、冬暖夏涼，拉高整體CP值，非常值得入手。

▲▼購物節暴買後六成後悔想剁手！專家列必Get清單　不限身材秒變鉛筆腿。（圖／業者提供）

大賣30萬件！「塑崩未來褲」成2022年度爆品

近來在台北市鬧區及桃園交通樞鈕，也都可以看到機車族、汽車族趁著紅燈緊盯著戶外LED電視牆，看充滿科幻特效影片的Q版天后代言人，在30秒內清楚解析PP塑崩未來褲的效果，不僅一推出就大賣三十萬件，眾多明星、網紅、節目也都曾推薦介紹過，還一度缺貨，「PP塑崩未來褲」可說是2022年度最夯爆品。

▲▼購物節暴買後六成後悔想剁手！專家列必Get清單　不限身材秒變鉛筆腿。（圖／業者提供）

▲▼購物節暴買後六成後悔想剁手！專家列必Get清單　不限身材秒變鉛筆腿。（圖／業者提供）

塑身X保暖X瘦身 一件搞定！「石墨烯塑崩未來褲」哪裡買？
●官網優惠組：https://ppweb.tw/aj7Z6
●EHS東森購物特惠組：https://chshop.work/ZNE6g
●實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓
●門市專線：02-2288-7888
●各大阿瘦皮鞋門市：https://www.aso.com.tw/Store
●PP醫療級石墨烯粉絲專頁：https://reurl.cc/gzGvjL
●LINE 官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr
●客服專線：0800-520-367
https://youtu.be/oW0seu27-bY

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