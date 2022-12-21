被朋友叫成「肉便器」！男友1冷漠回應…妹子心痛　千人看傻眼

▲原PO被男友朋友叫成「肉便器」。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）

記者朱祖儀／綜合報導

無論是否認識，人跟人之間都應該要互相尊重。一名女網友表示，最近和男友一起看影片，對方手機突然跳出訊息通知，才發現對方朋友都把她叫成「肉便器」，可是男友卻不以為意，還說「我朋友都這樣」，讓她覺得很難過。文章曝光後掀起熱議。

原PO在「Dcard」發文表示，最近男友在回訊息的時候，她意外看到對方的朋友竟然叫她「肉便器」，不過雙方明明互相不認識，此舉相當不禮貌，讓她無法接受。未料男友還在幫朋友說話，解釋道「我的朋友就是這樣，說話很不尊重人」，看到男友的不作為，讓她覺得更加受傷，直呼「心情很複雜」。

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文章曝光後吸引近千人討論，許多網友都狂勸分手，「可以分手了，不懂得為愛人想」、「趕快分啦，留著過年是不是」、「這種人我一律建議分手」、「有夠不尊重人的，不過男友沒有任何作為、默許這種行為，可以分了」、「妳不要再傻了，快離開，要不然受傷的只有妳自己」、「看到好氣，快分」、「分手啊，都那麼明顯了還不分，傻了嗎」、「他不夠愛妳啦！分手吧！不然以後會後悔」。

▲網友討論。（圖／翻攝自Dcard）

也有男網友跳出來說，「呃…如果我的朋友敢這樣說，朋友直接不用當了」、「這很難聽耶，確定是妳是他女友嗎？還是砲友？還是真的是肉XX？切一切吧，除非妳默認他對妳的行為」、「我不會讓朋友這樣稱呼自己的女友，物以類聚，快逃吧」、「是朋友就應該尊重對方的伴侶，之前室友嘴賤，我椅子就過去了」。

還有人認為男友的問題更大，「他朋友有問題，妳男友更有問題，有沒有想過他為何稱妳為肉便器？有沒有可能是妳男友說了什麼，他才會那樣說？那妳男友私底下會不會也是這樣說妳的呢？不保護妳甚至還替朋友說話，這種人還要留著過年嗎」、「顯然他平常也對朋友稱呼妳為肉便器」、「會跟這種人當朋友的人，也是人品堪憂」、「好好笑，男友還可以幫朋友解釋？自己女友被講成這樣還可以無動於衷，也是很厲害」。