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男友求歡「浴血床戰」！　下床1反應讓妹子心酸：下次不要了

▲桃園市李姓男子今年2月間邀約未滿12歲小六女童赤裸上半身同床共眠，事後遭女童家長提告。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲經血沾到床單上，男友卻讓原PO自己清。（示意圖／視覺中國CFP）

記者朱祖儀／綜合報導

情侶感情甜蜜，難免會想要有肌膚之親，但應該要彼此體諒照顧。一名女網友表示，前陣子生理期的時候，男友想要「闖紅燈」，她不好意思拒絕就答應愛愛，可是結束之後把床單弄髒了，對方的反應卻很冷淡，完全沒有要幫忙的樣子，讓她心灰意冷。文章曝光後掀起討論。

原PO在「Dcard」發文表示，前幾天生理期的時候，男友很想要愛愛，她不忍心拒絕對方，「可能是他覺得我也不會經痛，所以還是可以正常性行為」，2人就在床上歡愛。結束之後發現經血弄髒了床單，男友卻只說一句「床單沾到了欸」，之後就進廁所清理身體了，只留下她自己在清理床單，「之後他就只是站在旁邊看，頓時覺得自己好可憐」，好奇是不是自己太笨了。

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不少人看到後都很傻眼，表示「太慘了，妳把他當男友，他把妳當砲友」、「放生吧，結婚前不懂得尊重女生，結婚後也好不到哪去」、「自私的男友，妳要好好考慮」、「這男的蠻爛的，而妳是太傻了，答應我要多愛自己一點好嗎」、「是真的太不關心，一般都會幫忙墊毛巾吧，流血又不是妳願意的，他想做卻不幫忙一起處理是怎樣」。

原PO表示，看到留言才知道原來2人的互動真的不正常，已經和男友說下次生理期的時候，不想要再發生關係了，對方不太能接受，還是一直在盧，但她回想到男方當天的反應，依舊非常不開心，「為什麼我當下這麼卑微？」之後會認真思考這段關係要不要繼續。

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