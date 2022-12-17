工程師男友爆肝賺錢！身體壞光卻不換工作　過來人：爆掉1次就會醒

▲她心疼工程師男友「爆肝賺錢」卻不換工作，內行人嘆，「爆掉一次就會醒了」。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／趙蔡州報導

為了工作賠上身體健康，究竟值不值得？一名女網友求助說，她的男友是一名設備工程師，平常早上8點30上班，經常晚上8點才下班，有時候還要輪大夜班，長期下來身體幾乎要壞光光了，但由於薪資相當優渥，男友從不考慮換工作，讓她看了真的很焦慮，「我該怎麼幫助他？」

原PO在Dcard表示，她的男友工作是設備工程師，平常工時相當長，早上8點30分上班，經常晚間7至8點才下班，每個月還會有2次周末必須輪值大夜班，從凌晨12點一直到早上10點，「真的覺得男友的身體遲早會壞光光，因為他腰圍已經大於90cm了，BMI也是輕度肥胖。」

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由於她與男友沒有在同一個縣市工作，所以只有周末才能管到男友，目前雖然有陪男友開始慢跑減重，也想幫助對方飲食控制，但男友說上班壓力很大了，下班就想吃美食的舒壓，「我有跟他開玩笑說，不然你就換一間公司啊，但他覺得這一間錢最多，所以完全沒有換公司的念頭，所以這個方法只能作罷。」

原PO表示，她很心疼男友每次輪完大夜，隔天都一副快死掉的樣子，然後周末可以昏睡整天，爬四樓的樓梯就很喘，偏頭痛的毛病越來越明顯，明明不到30歲卻經常腰痠背痛，血脂及肝功能偏高，eGFR偏低。

原PO最後說，「我真的很怕，這種生活他不知道能撐幾年，但除了抓他去做有氧，跟補充保健品外，真的不知道該怎麼幫他了」、「以前覺得工作是為了賺以後的醫藥費，這樣的說法很誇張，現在完全可以理解。」

▲原PO表示，以前覺得「工作是為了賺以後的醫藥費」的說法很誇張，現在完全能理解。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說，「工程師職業病，賺飽就趕快逃囉」、「我男友之前也是，工作累到對其他事情沒有熱情，幸好他自己想開了，換公司」、「除了換工作，沒別的選擇，話說回來，工作到身體壞光的人真的很多」。

也有人說，「身體爆掉就會醒了，只需要一瞬間，主人自己會明白這個機體（身體）差不多了，現在只是慣性本能在操作，未來某天爆掉了，他就會珍惜了，很多人都這樣」。

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