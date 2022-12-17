　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

工程師男友爆肝賺錢！身體壞光卻不換工作　過來人：爆掉1次就會醒

▲腹痛,肚子痛,胃痛,。（圖／記者李毓康攝）

▲她心疼工程師男友「爆肝賺錢」卻不換工作，內行人嘆，「爆掉一次就會醒了」。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／趙蔡州報導

為了工作賠上身體健康，究竟值不值得？一名女網友求助說，她的男友是一名設備工程師，平常早上8點30上班，經常晚上8點才下班，有時候還要輪大夜班，長期下來身體幾乎要壞光光了，但由於薪資相當優渥，男友從不考慮換工作，讓她看了真的很焦慮，「我該怎麼幫助他？」

原PO在Dcard表示，她的男友工作是設備工程師，平常工時相當長，早上8點30分上班，經常晚間7至8點才下班，每個月還會有2次周末必須輪值大夜班，從凌晨12點一直到早上10點，「真的覺得男友的身體遲早會壞光光，因為他腰圍已經大於90cm了，BMI也是輕度肥胖。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於她與男友沒有在同一個縣市工作，所以只有周末才能管到男友，目前雖然有陪男友開始慢跑減重，也想幫助對方飲食控制，但男友說上班壓力很大了，下班就想吃美食的舒壓，「我有跟他開玩笑說，不然你就換一間公司啊，但他覺得這一間錢最多，所以完全沒有換公司的念頭，所以這個方法只能作罷。」

原PO表示，她很心疼男友每次輪完大夜，隔天都一副快死掉的樣子，然後周末可以昏睡整天，爬四樓的樓梯就很喘，偏頭痛的毛病越來越明顯，明明不到30歲卻經常腰痠背痛，血脂及肝功能偏高，eGFR偏低。

原PO最後說，「我真的很怕，這種生活他不知道能撐幾年，但除了抓他去做有氧，跟補充保健品外，真的不知道該怎麼幫他了」、「以前覺得工作是為了賺以後的醫藥費，這樣的說法很誇張，現在完全可以理解。」

▲▼男友是設備工程師 常昏睡整天、過胖、偏頭痛　過來人：爆掉就懂了，只需要一瞬間。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼男友是設備工程師 常昏睡整天、過胖、偏頭痛　過來人：爆掉就懂了，只需要一瞬間。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO表示，以前覺得「工作是為了賺以後的醫藥費」的說法很誇張，現在完全能理解。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說，「工程師職業病，賺飽就趕快逃囉」、「我男友之前也是，工作累到對其他事情沒有熱情，幸好他自己想開了，換公司」、「除了換工作，沒別的選擇，話說回來，工作到身體壞光的人真的很多」。

也有人說，「身體爆掉就會醒了，只需要一瞬間，主人自己會明白這個機體（身體）差不多了，現在只是慣性本能在操作，未來某天爆掉了，他就會珍惜了，很多人都這樣」。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
鴻海深夜震撼宣布！240億入股紫光　確定破局
醫激推：做1運動性慾爆發！　多撐1分鐘「床上再加3分鐘」
郭台銘突發聲！　親曝2023年心願　
桃園紙箱男童身世曝光！　社會局找到人了
太玄宮打巴掌　前學員爆料「非第一次」：他們是一群鬼

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

工程師男友爆肝賺錢！身體壞光卻不換工作　過來人：爆掉1次就會醒

台灣旅遊「整天都在吃」掀論戰　內行人曝1寶藏特質：外國人超愛

好市多又出「冬季神鍋」！他喝完湯頭秒喊：還想再多吃幾次

快訊／18縣市持續發布低溫特報　6地恐出現「6度↓急凍低溫」

體弱女坐博愛座「被逼讓位」　大罵可以廢了：年輕人就活該被檢討嗎

迎接疫後有感復甦　桃園機場購物祭熱鬧登場！消費滿額抽、享美食、人氣歌手開唱　好吃好逛又好玩

麥當勞「1+1玉米湯」走入歷史　內行提1關鍵：回不去了

太玄宮打巴掌　前學員爆料「已非第一次」：他們是一群鬼

公教退撫新制完成立法　全教總：確保基金財務永續「避免二次年改」

尪揹房貸！婆婆偷過戶給弟媳　2人心冷離家「預言這件事」

太玄宮不只巴掌之謎　乩身再爆踢飛祖廟金爐

物流車出包飲料散滿地　他聽佛經後驚逃一劫！

球卡樹上！爸帥氣飛踢　英雄救援卻命中兒子臉

挑戰15分鐘內吃3碗丼飯　女大胃王5分半完食奪冠

涉詐助理費高虹安60萬交保　關鍵私人桌機送修未扣案

高虹安晚間移送北檢不發一語

涉詐60萬立委助理費　高虹安凌晨獲交保「雙手合十」

高虹安才交保...地檢署升「黨旗」　民進黨籲：儘速查明真相

偷擠檸檬汁在睡著哥嘴裡　他被酸到臉扭曲瞬間清醒

開箱「好萊塢環球影城」　體驗電影片場超真實！

工程師男友爆肝賺錢！身體壞光卻不換工作　過來人：爆掉1次就會醒

台灣旅遊「整天都在吃」掀論戰　內行人曝1寶藏特質：外國人超愛

好市多又出「冬季神鍋」！他喝完湯頭秒喊：還想再多吃幾次

快訊／18縣市持續發布低溫特報　6地恐出現「6度↓急凍低溫」

體弱女坐博愛座「被逼讓位」　大罵可以廢了：年輕人就活該被檢討嗎

迎接疫後有感復甦　桃園機場購物祭熱鬧登場！消費滿額抽、享美食、人氣歌手開唱　好吃好逛又好玩

麥當勞「1+1玉米湯」走入歷史　內行提1關鍵：回不去了

太玄宮打巴掌　前學員爆料「已非第一次」：他們是一群鬼

公教退撫新制完成立法　全教總：確保基金財務永續「避免二次年改」

尪揹房貸！婆婆偷過戶給弟媳　2人心冷離家「預言這件事」

工程師男友爆肝賺錢！身體壞光卻不換工作　過來人：爆掉1次就會醒

劉兆玄今出席兩岸企業家峰會　蘇州台商：儘速恢復兩岸往來交流

救市！中共中央工作經濟會議：優先恢復擴大消費、加大吸引外資

世界盃決賽黃牛票價「飆到12.3萬」　阿根廷球迷抗議求助

烏克蘭：俄軍單日發射「70枚飛彈」　開戰以來最大攻擊之一

內馬爾崩潰出局後「回國開趴」　挨轟不配效力巴西隊

雙胞胎兄弟失散41年！「下班吃火鍋」竟意外重逢　激動互傳裸照

義甲「自由球王」不敵白血病去世　這紀錄迄今無人能破

館長痛批民進黨「操縱司法」搜索高虹安很噁心　預言2024必敗

布雷克完成續約　統一獅持續洽談羅昂

爛機車發不動！女騎士狂踩　網友笑瘋：姐妳踩的是中柱

生活熱門新聞

他洗鴛鴦浴憋不住「1反應」　女友嗨：明天還要

麥當勞「1+1拔掉玉米湯」　內行分析：回不去了

快訊／18縣市發布低溫特報

拿免費麵包7年…國一弟突拿2百喊1句　店長哭了

她目擊婆家真面目　秒悔婚提分手

小學國語「浪花真好看」找錯字　爸媽找不到

LINE「22款貼圖全免費」！隱藏版快下載

太玄宮打人　前學員爆料不只一次

好市多又出「冬季神鍋」！他一喝秒喊：再吃幾次

男子被控內褲賊UNIQLO道歉了

尪揹房貸！婆婆偷過戶給弟媳

太玄宮「被灌爆」剩1.3顆星　1舉動讓眾人最怒

女坐博愛座被逼讓　大罵可以廢了

台旅都在吃？內行人曝1寶藏特質

更多熱門

相關新聞

男友狂逗弄「硬了在想什麼？」妹子曝超悲結局

男友狂逗弄「硬了在想什麼？」妹子曝超悲結局

「男生硬的時候在想什麼？」一名女網友透露，兩人常常挑逗彼此，而男友的小弟弟也起生理反應，正當原PO陶醉其中時，男友下秒竟起身做別的事，讓原PO內心糾結又困惑，「為啥都硬了還不想？」文章曝光後，引來老司機反問，「難道晨勃就一定要晨砲的嗎」、「男生硬了就想做的話，一天不就要做800次了？」

男友沒出軌「卻超愛誇其他女生」　普妹：怎調適？

男友沒出軌「卻超愛誇其他女生」　普妹：怎調適？

變態工程師逼妻和朋友睡　還想染指小姨子

變態工程師逼妻和朋友睡　還想染指小姨子

什麼工作年薪破百萬？他曝1職業低調賺

什麼工作年薪破百萬？他曝1職業低調賺

王宇婕險分手！曝「死水復活」關鍵

王宇婕險分手！曝「死水復活」關鍵

關鍵字：

爆肝男友工程師

讀者迴響

熱門新聞

醫激推：做1運動性慾爆發！　多撐1分鐘「床上再加3分鐘」

深夜震撼宣布！鴻海240億入股紫光　確定破局

他洗鴛鴦浴憋不住「1反應」　女友嗨：明天還要

吳怡農妻子照片曝光！身分是舞蹈老師

麥當勞「1+1拔掉玉米湯」　內行分析：回不去了

夫妻撿女棄嬰！長大帶回男友竟是「失散兒」

男記者請育嬰假「被長官轟出辦公室」

桃園紙箱男童身世曝光！社會局找到人了

巴西靈媒世足預言曝「這國」註定會輸

青青600萬咖啡店「開1年歇業頂讓」！官方認了曝原因

快訊／18縣市發布低溫特報

音樂節安檢竟是摸下體　女怒控：太過分

陳慧琳帶13歲兒驚傳車禍！經紀人證實

抗議偵辦高虹安？民進黨旗被高掛北檢

拿免費麵包7年…國一弟突拿2百喊1句　店長哭了

更多

最夯影音

更多
太玄宮不只巴掌之謎　乩身再爆踢飛祖廟金爐

太玄宮不只巴掌之謎　乩身再爆踢飛祖廟金爐
物流車出包飲料散滿地　他聽佛經後驚逃一劫！

物流車出包飲料散滿地　他聽佛經後驚逃一劫！

球卡樹上！爸帥氣飛踢　英雄救援卻命中兒子臉

球卡樹上！爸帥氣飛踢　英雄救援卻命中兒子臉

挑戰15分鐘內吃3碗丼飯　女大胃王5分半完食奪冠

挑戰15分鐘內吃3碗丼飯　女大胃王5分半完食奪冠

涉詐助理費高虹安60萬交保　關鍵私人桌機送修未扣案

涉詐助理費高虹安60萬交保　關鍵私人桌機送修未扣案

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面