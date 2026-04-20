大甲格鬥盃「3警掛彩」　彰警台中再逮3男！都是某宮廟陣頭

▲彰化縣警局說明。（圖／彰化縣警局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

大甲媽祖遶境進香活動18日晚間行經彰化市自強路時，爆發嚴重的信眾肢體衝突。警方強勢介入排除，卻反遭陣頭人員攻擊，彰化警分局蕭姓偵查隊長遭重擊當場鼻樑斷裂濺血，邱姓分隊長及黃姓偵查佐也受傷。警方當場逮捕一名21歲陳姓男子，19日下午再循線於台中市拘提葉姓兄弟檔及另一名柯男到案，全案依妨害公務、傷害及毒品等罪嫌偵辦。

▲員警被推倒在地。（圖／翻攝自threads／jacky.627授權提供，以下同）

警方調查，衝突發生時現場人數眾多，場面一度混亂。蕭姓偵查隊長率隊試圖控制情勢，卻遭多名陣頭人員攻擊，鼻部遭重擊後大量出血，仍忍痛維持現場秩序。警方立即以現行犯逮捕21歲陳姓男子，並在其身上查獲毒品咖啡包及K菸。陳男具幫派背景及多項刑案前科，昨天晚間經移送複訊後法官裁定羈押禁見。

▲大甲媽祖搶轎襲警濺血，再逮3人。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化警分局昨日午後持拘票前往台中市，拘提21歲柯姓男子及25歲葉姓哥哥、21歲葉姓弟弟等3人到案。3人分別有毒品、妨害秩序等前科，均來自台中市，彼此熟識。

據悉，涉案的4人是受彰化某宮廟邀到彰化參與遶境接轎，過程中陣頭成員因故發生摩擦，進而推擠鬥毆。檢警將持續釐清有無其他涉案人員，強調對於挑戰公權力之暴力行為，絕對依法嚴懲，決不寬貸。

▲▼大甲媽祖搶轎襲警濺血，再逮3人。（圖／記者唐詠絮翻攝）