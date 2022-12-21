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國3水泥槽車超載！駕駛不配合壓磅　警擴音器喊：不要再拖時間

記者蔡文淵、翁子皓／苗栗報導

國道警察後龍分隊執勤員警在20日23時25分，於國3公路135公里北上巡邏時，發現一部水泥槽車疑似超載，員警將該車攔下後龍交流道，發現該車確實有超載，於是請駕駛配合壓磅，但駕駛一直藉故拖延不願配合，經警方以擴音器大聲喝令後，司機才配合到地磅過磅，警方也發現該車確實超載，依規定舉發。

▲▼水泥槽車不願配合前往壓磅，警以擴音器大聲喝令。（圖／翻攝社會事新聞影音）

▲水泥槽車不願配合前往壓磅，警以擴音器大聲喝令。（圖／翻攝社會事新聞影音，下同）

有民眾的行車紀錄器拍下事發時的畫面，當時水泥槽車駕駛停在原地，藉故拖延，不肯配合警方壓磅，雙方僵持不下，2名國道員警只好下車，到水泥槽車面前指揮，不斷大喊「過來」，還有員警怒斥「不要再拖延時間」，才讓司機乖乖跟隨警車前往過磅。

警方表示，該部水泥槽車裝載貨物超過規定，違反道路交通管理處罰條例第29-2條汽車裝載貨物超過核定之總重量、總聯結重量者，處汽車所有人罰鍰，並記汽車違規紀錄1次，其應歸責於汽車駕駛人時，除依第3項規定處汽車駕駛人罰鍰及依第63條第1項第2款規定記點外，並記該汽車違規紀錄1次。

警方呼籲，汽車裝載貨物超過核定總重量除會造成道路及橋樑之損壞外，並會影響剎車功能所需安全距離會變長，影響交通安全甚鉅，如發生交通事故亦須民、刑事責任，請駕駛人遵守交通法規，以共同維護行車安全。

▲▼水泥槽車不願配合前往壓磅，警以擴音器大聲喝令。（圖／翻攝社會事新聞影音）

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