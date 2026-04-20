親喊「姐姐」藏禍心！61歲婦暈船解約想投資　300萬積蓄險被詐

▲劉姓婦人欲解約300萬人壽保單投資比特幣，警方與行員聯手勸阻。（圖／龍潭警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市61歲劉姓婦人誤信男網友，投資比特幣可「輕鬆獲利、快速致富」，前往銀行申請解除高達300萬元的人壽保險契約，行員察覺有異主動關懷詢問，劉婦謊稱購買預售屋，隨即通報警方到場協助，員警以實際案例說明此為典型「愛情結合投資」詐騙手法，讓劉婦驚覺遭詐，當場放棄解約領款。

▲經以實際案例說明，劉婦驚覺遭詐遂放棄解約。（圖／龍潭警分局提供）

龍潭警分局龍潭派出所巡佐陳健華、警員周薇日前執行巡邏勤務時，接獲轄內金融機構通報，稱有民眾欲解除保單提領鉅額現金，警方立即趕赴現場查處。經了解，劉婦欲將尚未到期之300萬元人壽保單解約，作為購買預售屋資金。

經警方持續溝通釐清，劉婦終於鬆口坦承，日前透過LINE結識一名自稱「阿澤」的男子，對方每日噓寒問暖，並稱呼劉女為「姐姐」，營造親密關係，取得信任後，對方以投資比特幣為由，誆稱可「輕鬆獲利、快速致富」，更事先教導若遭詢問時以「購買預售屋」作為回覆。

警方當場以實際案例說明此為典型「愛情結合投資」詐騙手法，先博取情感信任再誘導投資。劉婦聽後恍然大悟，驚覺險些受騙，當場向櫃台表示：這錢我不領了。並向警方及行員致謝，守住她辛苦積攢的300萬元積蓄。

龍潭警分局長施宇峰表示，近期詐騙手法不斷翻新，尤以結合感情經營與高報酬投資之「愛情投資詐騙」最為常見，常以「高獲利、低風險」為誘因，使民眾誤信而投入大筆資金。如有疑問，可隨時撥打165反詐騙專線諮詢，共同守護財產安全。