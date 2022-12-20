半夜偷剪台電纜線！慣竊辯「腳傷、缺錢養小孩」犯3罪羈押

▲男慣竊偷電纜線被羈押。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣鹿港鎮、秀水鄉等地區，近來發生多起電纜線遭竊案，據台電統計損失超過百公斤電纜線，員警在獲報後，便立即展開偵查，逮捕到黃姓慣竊，他到案後辯稱，一切都是因車禍腳受傷沒有工作、小孩要撫養，才會著手行竊，訊後依竊盜、廢棄物清理法、毒品危害防制條例等罪嫌移送，向法院聲請羈押獲准。

鹿港警方初步調查，家住福興鄉黃姓男子涉嫌連續多次利用深夜凌晨四下無人之際，至偏僻處所持工具偷剪路旁電纜線，員警獲報深入調查蒐證後，發現竊嫌涉及多起電纜線竊案，經鎖定對象後向彰化地方法院聲請核發搜索票，由偵查隊、馬鳴派出所、頂番派出所等3單位員警持搜索票至竊嫌住處執行搜索。

▲警方在男慣竊家中搜出毒品等吸食工具。

檢警當場在黃男家中查扣行竊時使用的手電筒、塑膠水泥袋等相關證物；另還在竊嫌房間內查扣安非他命毒品1包，黃姓竊嫌見無法辯駁始坦承竊取犯行，並表示家中有小孩要撫養，又因發生車禍腳部受傷，沒有工作，缺錢花用，才會著手行竊，全案警方訊後依竊盜、廢棄物清理法、毒品危害防制條例等罪嫌移送彰化地檢署偵辦，後經向法院聲請羈押獲准。

分局長郭志豪表示，現今社會中電力已成為不可或缺的基礎設施，電纜線竊盜嚴重影響民生用電及公共安全。呼籲宵小千萬別以身試法，也請民眾遇有可疑人、事、物時立即撥打110報案電話報警並提高警覺與危機意識，防範竊盜案件發生。

▲男慣竊偷電纜線被羈押。