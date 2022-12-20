　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

半夜偷剪台電纜線！慣竊辯「腳傷、缺錢養小孩」犯3罪羈押

▲男慣竊偷電纜線被羈押。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲男慣竊偷電纜線被羈押。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣鹿港鎮、秀水鄉等地區，近來發生多起電纜線遭竊案，據台電統計損失超過百公斤電纜線，員警在獲報後，便立即展開偵查，逮捕到黃姓慣竊，他到案後辯稱，一切都是因車禍腳受傷沒有工作、小孩要撫養，才會著手行竊，訊後依竊盜、廢棄物清理法、毒品危害防制條例等罪嫌移送，向法院聲請羈押獲准。

鹿港警方初步調查，家住福興鄉黃姓男子涉嫌連續多次利用深夜凌晨四下無人之際，至偏僻處所持工具偷剪路旁電纜線，員警獲報深入調查蒐證後，發現竊嫌涉及多起電纜線竊案，經鎖定對象後向彰化地方法院聲請核發搜索票，由偵查隊、馬鳴派出所、頂番派出所等3單位員警持搜索票至竊嫌住處執行搜索。

▲男慣竊偷電纜線被羈押。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲警方在男慣竊家中搜出毒品等吸食工具。

檢警當場在黃男家中查扣行竊時使用的手電筒、塑膠水泥袋等相關證物；另還在竊嫌房間內查扣安非他命毒品1包，黃姓竊嫌見無法辯駁始坦承竊取犯行，並表示家中有小孩要撫養，又因發生車禍腳部受傷，沒有工作，缺錢花用，才會著手行竊，全案警方訊後依竊盜、廢棄物清理法、毒品危害防制條例等罪嫌移送彰化地檢署偵辦，後經向法院聲請羈押獲准。

分局長郭志豪表示，現今社會中電力已成為不可或缺的基礎設施，電纜線竊盜嚴重影響民生用電及公共安全。呼籲宵小千萬別以身試法，也請民眾遇有可疑人、事、物時立即撥打110報案電話報警並提高警覺與危機意識，防範竊盜案件發生。

▲男慣竊偷電纜線被羈押。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲男慣竊偷電纜線被羈押。

►威德in「白葡萄果凍」特價了！迅速補充能量，方便又好吃

ET快訊
ATM領錢中獎了！　小白單抽中「iPhone 14 Pro」
阿根廷女球迷「露奶慶祝」　正面新邪惡視角曝
郭台銘開轟：BNT在蔡英文「恩准之下」進來！　她一聽氣瘋了
LIVE／梅西班機降落機場！　消防車噴水柱迎接
魔獸坐板凳「後面長髮女超美」！　 IG神到了
快訊／台中50年老麵店大火！　火勢延燒5民宅
奪冠瞬間「阿根廷街頭直擊」　沉默3秒炸出歡呼太震撼
2022新聞人物票選！　他目前最高票第一

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

恆春民宿夜間轟趴擾民　警察走了又繼續！鄰近住戶火大到場抗議

13歲少女公園野戰！住院病房內直接連結　父抓包男網友慘了

半夜偷剪台電纜線！慣竊辯「腳傷、缺錢養小孩」犯3罪羈押

酒駕仔被罰18萬不繳　千萬透天+LEXUS險被查封！他嚇壞秒繳清

快訊／台中50年老麵店大火！炸排骨引發火勢黑煙狂竄　延燒5民宅

醉男買宵夜嫌闆娘「態度太差」　持鐵棒狠砸後腦險死...下場曝

彰化男無照騎車又酒駕拒繳罰款！彰化分署查封房產　母無奈代繳　

遭指「買通島內軍政高層」　洪秀柱堅告記者：想知道他什麼心態

殘障坡道當賽道！童騎3輪車衝下坡險跌路中　媽遭制止竟狂刷負評

送里民560元高粱酒　淡水屯山里長候選人落選被起訴

阿根廷PK勝法奪大力神盃　梅西世足最終戰完美收尾

林俊傑、王嘉爾首合唱《過》！　他掏工作證上台…嗨牽手繞場XD

好奇象海豹包圍攝影師　胖身軀重壓「送大擁抱」

梅西11歲罹侏儒症僅125cm　等6029天圓夢球神傳奇故事

汪小菲「交代遺言」：我過不去了　直播現身怒嗆張蘭「嘴不能胡說」

姆巴佩奪金靴獎卻臭臉　法國總統擁抱安慰鼓勵

女兒吃薯條沾特製番茄醬 面有難色比讚：好吃...！

姆巴佩飲恨後IG首吐心聲　「會回來的」近千萬粉朝聖

許凱爆新戀情「牽手回飯店過夜」！　對象是師妹...于正力挺：演員也是人

劉在錫7度奪SBS大賞卻尷尬道歉！　主辦方遭轟「根本捉弄池錫辰」

恆春民宿夜間轟趴擾民　警察走了又繼續！鄰近住戶火大到場抗議

13歲少女公園野戰！住院病房內直接連結　父抓包男網友慘了

半夜偷剪台電纜線！慣竊辯「腳傷、缺錢養小孩」犯3罪羈押

酒駕仔被罰18萬不繳　千萬透天+LEXUS險被查封！他嚇壞秒繳清

快訊／台中50年老麵店大火！炸排骨引發火勢黑煙狂竄　延燒5民宅

醉男買宵夜嫌闆娘「態度太差」　持鐵棒狠砸後腦險死...下場曝

彰化男無照騎車又酒駕拒繳罰款！彰化分署查封房產　母無奈代繳　

遭指「買通島內軍政高層」　洪秀柱堅告記者：想知道他什麼心態

殘障坡道當賽道！童騎3輪車衝下坡險跌路中　媽遭制止竟狂刷負評

送里民560元高粱酒　淡水屯山里長候選人落選被起訴

恆春民宿夜間轟趴擾民　警察走了又繼續！鄰近住戶火大到場抗議

綠營敗選被質疑未檢討蔡英文　鄭文燦：檢討議題沒有上限

他酸蔡英文恩准BNT　「郭台銘還不叩首謝恩？」

台灣通運xScania「亞太第1輛電動貨卡」掛牌　26噸續航達250公里

快訊／今增18死！本土+17080「比上周微降0.2%」

麥當勞明起調漲！他PO舊菜單「好想再吃」　網見5神物：童年最愛

7網美連環爆私密片外洩！她「太有名擋不住瘋傳」辣模被點名：多話害了自己

深化台加交流　外交部將開設駐蒙特婁辦事處

梅西串起整支球隊！7場比賽寫下7段感人故事　成就完美神話

13歲少女公園野戰！住院病房內直接連結　父抓包男網友慘了

媽媽愛意濃烈「狂親白柴」　牠低吼忍耐：太多下了！

社會熱門新聞

網紅護理師槓上四叉貓　突PO文道歉

即／台中排骨麵老店大火　黑煙狂竄

多人性愛趴主揪下藥勒索　慘男險喪命

陽光警性侵22名少年　疑遭女友劈腿大變

獨／薪水全押阿根廷奪冠！他捧回34萬

為了「20箱奶茶」惹殺機！　土城少年遭賣家砍殺

國1南下27.8公里3車擦撞　1小客車翻覆

頂樓遭掛民進黨旗　檢聲明反擊

獨／天冷取暖釀悲！父母壓死1個月大嬰

即／高雄怪客攜4把刀　專挑機車騎士攻擊

確診貧婦帶腦癌兒「薄被睡陽台」怕傳給中風夫

與丈夫爭執　攜女投海判刑定讞

即／國1北上4車事故　近東湖交流道回堵

約正妹單獨吃飯失敗　他秒翻臉：只配被狗X

更多熱門

相關新聞

基隆賊闖民宅搶4千　由偷轉盜重判9年

基隆賊闖民宅搶4千　由偷轉盜重判9年

基隆一名盧姓男子深夜闖入民宅偷錢，卻被屋主發現，盧男趕緊拿刀要脅不准動，竊走4000元再離去。由於盧男前科累累，出獄3個月後再犯，甚至變本加厲由「偷」為「盜」，需延長其矯正時間，依攜帶兇器、踰越門窗、侵入住宅強盜罪重判9年。

色狼闖民宅偷內褲蹲牆角DIY　她出門一看崩潰

色狼闖民宅偷內褲蹲牆角DIY　她出門一看崩潰

鹿港透天5年漲6成！低總價逐漸消失中　在地房仲：要買要快

鹿港透天5年漲6成！低總價逐漸消失中　在地房仲：要買要快

保管箱9克拉鑽戒消失　老董提告吞敗

保管箱9克拉鑽戒消失　老董提告吞敗

暖氣「忽略1細節」白開了！台電揭正確用法

暖氣「忽略1細節」白開了！台電揭正確用法

關鍵字：

台電電纜線竊盜廢棄物清理毒品鹿港

讀者迴響

熱門新聞

梅西延長賽進球無效？　外媒揭「關鍵畫面」

今天開放訂位！「饗饗」2店要開了

iOS 17升級3機型恐被淘汰！竟包含這支神機

營地山崩　媽悲：女兒一家3口亡

空拍影片曝！營地山坡崩落24死　綠地禿一大片

強尼戴普、安柏和解了！調降「超扯賠償金」

高虹安涉貪新證！想買星巴克咖啡豆設公積金

媽媽求樓上放輕腳步　鄰居：我會更吵

每人最高10萬！「2023勞保紓困貸款」下周一開辦　銀行申貸搶先看

小四女童病逝　媽在班群留訊息「不要被新冠騙了」

冬至8招開運法曝光！4生肖注意健康

好市多2022上半年銷售排行　第一名竟是它

雨來了！今晨6.2℃明變天　更強冷空氣急凍時間曝

這4星座「明年恐出軌」！第1名狂吸渣男渣女

快訊／踢進4球飲恨！姆巴佩IG說出心裡話

更多

最夯影音

更多
阿根廷PK勝法奪大力神盃　梅西世足最終戰完美收尾

阿根廷PK勝法奪大力神盃　梅西世足最終戰完美收尾
林俊傑、王嘉爾首合唱《過》！　他掏工作證上台…嗨牽手繞場XD

林俊傑、王嘉爾首合唱《過》！　他掏工作證上台…嗨牽手繞場XD

好奇象海豹包圍攝影師　胖身軀重壓「送大擁抱」

好奇象海豹包圍攝影師　胖身軀重壓「送大擁抱」

梅西11歲罹侏儒症僅125cm　等6029天圓夢球神傳奇故事

梅西11歲罹侏儒症僅125cm　等6029天圓夢球神傳奇故事

汪小菲「交代遺言」：我過不去了　直播現身怒嗆張蘭「嘴不能胡說」

汪小菲「交代遺言」：我過不去了　直播現身怒嗆張蘭「嘴不能胡說」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面