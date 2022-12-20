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沙鹿奇景！椰子樹長出水龍頭還「狂噴椰子水」　全是他巧手

記者許權毅／台中報導

台中市沙鹿區鎮南路一段一處民宅前，突然出現4棵「有水龍頭」的椰子樹，附近民眾好奇上前一看，發現打開還真的能夠出水洗手，直呼好特別。原來這是一位陳姓屋主自家種的椰子樹，70歲的陳萬登因為喜歡園藝，把這4棵樹種大了之後，突發奇想在上頭挖孔，接上自來水管，花費一周才完成「椰子長水龍頭」，兒子陳洺裕把「奇景」發到臉書社團引起許多民眾熱議。

▲▼椰子樹,創意,改造。（圖／陳姓民眾提供）

▲台中沙鹿鎮南路上冒出4棵椰子樹，上面還有水龍頭狂噴「椰子水」，引起附近民眾來看奇景。（圖／陳姓民眾提供）

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陳洺裕說，原本這4棵椰子樹是種在自家山上，長大了之後想移回市區住家前，還特別請吊車幫忙吊回，爸爸想說在當地附近沒看過這種造景，變自己動手改造，先把椰子樹中間挖出小孔，再拉管線、安裝水龍頭，讓整棵椰子樹變成小水塔。

▲▼椰子樹,創意,改造。（圖／陳姓民眾提供）

▲▼4棵椰子樹中間被插上水龍頭，後面的水管相當隱密。（圖／陳姓民眾提供）

▲▼椰子樹,創意,改造。（圖／陳姓民眾提供）

陳洺裕說，爸爸今年70歲了，平常興趣是園藝，喜歡在山上種花、種菜，知道這樣做不太會影響椰子樹的壽命，父子倆在家前動手做了一周，現在附近鄰居都跑來看奇景，他也歡迎大家來拍照、洗洗手。

▲▼椰子樹,創意,改造。（圖／陳姓民眾提供）

▲不過當然不可能是椰子樹在噴水，是陳姓父子檔花了一周改造的奇景，水管就設置在後方。（圖／陳姓民眾提供）

畫面被陳洺裕放在臉書社團《沙鹿之美》後，許多網友直呼「好特別喔！」、「這是在變魔術嗎？」、「可不可以去你家洗手？」陳洺裕則笑說，位置就在鎮南路一段往台灣大道方向，歡迎大家來拍照。

▲▼椰子樹,創意,改造。（圖／陳姓民眾提供）

▲陳洺裕笑說，歡迎大家來洗手。（圖／陳姓民眾提供）

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