慣竊手機露餡！雲林賣菜郎窩透天宅改槍　父母見「兵工廠」傻眼

記者邱中岳／台北報導

北市大同分局12月初抓到慣竊，在其中1人手機發現「聯繫買槍枝」，於是擴大追查發現，南部1名男子涉嫌躲在獨棟透天的住家，並在房間內改造槍枝，警方起出改造MP5衝鋒槍、子彈33顆以及毒品等證物，男子父母傻眼，「從沒進過兒子房間，竟然是小型兵工廠。」

警方調查，大同分局寧夏路派出所12月初時逮捕2名慣竊，在其中1人手機裡面赫然發現有想要購買槍枝防身，雙方因5萬元價格談不攏，所以才沒有交易成功，警方事後掌握買賣槍枝的中間人，得知賣槍的是26歲的廖姓男子，於是展開追查。

▲大同分局逮捕竊嫌，發現手機竟然有買賣槍枝的訊息，立刻循線逮人。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方20日前往廖姓男子位於雲林的獨棟透天厝，並在房間內起獲改造MP5衝鋒槍1把、手槍重要零件1批、各式子彈33顆(含步槍子彈1顆)、火藥1批、改造槍枝半成品及改造工具各1批，還有毒品海洛因3小包、毒品安非他命3小包及第三級毒品FM21顆。

廖男向警方坦承有改造槍枝，但因不滿意改裝結果，所以一直重複拆卸重新改造，還沒有賣出一把槍就被警方逮捕。警訊後依照《槍砲彈藥刀械管制條例》、毒品等罪嫌將他送辦。

▲廖男平常住在雲林，有時候幫哥哥賣菜，卻將房間改成兵工廠。（圖／記者邱中岳翻攝）

廖姓男子的父母見到警方上門相當驚訝，警方從廖男房間內搜出槍毒，讓廖的父母傻眼，表示兒子平常都待在家裡，有時候幫剛哥哥賣菜打工，從來沒進過兒子房間，沒想到竟然是小型的改造兵工廠。