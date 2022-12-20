快訊／台鐵工會嗆「春節罷工」抗議公司化　交通部緊急回應　

▲台鐵工會嗆「春節罷工」，抗議交通部未納其意見，強行預告公司化子法草案。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者趙蔡州／綜合報導

台鐵113年將公司化，子法今年底將全面出爐，台鐵工會不滿交通部未納其意見，強行預告「執行台鐵公司營業所需鐵路基礎設施及車輛之建設重置購置維修經費辦法」草案，27日將召開擴大常務會議研商罷工投票，不排除春節罷工停駛。對此，交通部20日晚間緊急回應。

台鐵工會指控，交通部完全不採納工會於12月15日就「執行臺灣鐵路股份有限公司營業所需鐵路基礎設施及車輛之建設重置購置維修經費辦法」所表達意見，並強行進行法規預告程序等情事。交通部20日回應，台鐵公司推動會報相關子法討論，以及台鐵局與工會之溝通，係採平行作業方式進行。

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交通部進一步表示，考量儘速完成子法訂定，相關預告程序及整體作業需依規劃進行，至於台鐵工會於台鐵局協商會議中所提意見，已請台鐵局併與預告期間意見整理後提送交通部，交通部將安排台鐵工會就所提意見於台鐵公司推動會報進行討論。

針對工會認有違反原先承諾之誤解。交通部表示，交通部與台鐵局、台鐵工會的立場與目標都是相同的，共同努力台鐵公司化的永續經營及保障員工權益，後續在協商程序加強連繫與溝通，讓工會意見充分表達與討論，縮小雙方認知差距，儘速共同完成台鐵公司化相關子法草案協商之完成。

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