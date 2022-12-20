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梅西串起整支球隊！7場比賽寫下7段感人故事　成就完美神話

▲▼梅西率領阿根廷在19日的世足決賽中奪冠。（圖／路透）

▲ 梅西一人扛起整支球隊，率領阿根廷奪下世界盃冠軍。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

阿根廷在卡達世足首戰就爆冷落敗，最終在球王梅西（Lionel Messi）帶領下戲劇性奪冠，也讓他終於如願捧起大力神盃，最後一舞畫下完美句點。阿根廷本屆7場賽事場場精彩，而梅西在這次世界盃之旅除了隊長，更是串起所有球員、成就這些感人故事的核心人物。

小組賽暴冷敗給沙烏地阿拉伯　梅西最後一舞成悲劇？

▲▼ 梅西 。（圖／路透）

▲ 輸給沙國後梅西受訪表示，「我們沒有任何藉口」。（圖／路透）

2006年梅西18歲時首度征戰世界盃，當時的隊友斯卡洛尼（Lionel Scaloni）就是現在的國家隊教頭，只比他大9歲。因為阿根廷2018年陷入金融危機，2019年經濟持續惡化，國家太窮請不起外籍教練，便由斯卡洛尼帶頭組成教練團。

斯卡洛尼執教經驗不算華麗，2015年才正式從球員身份退役，幾乎可算是國家隊菜鳥，但他幹勁十足，讓年輕球員逐漸站穩腳跟，以梅西為中心打造最適合他的陣容。他就曾表示，「我們要想辦法讓梅西和他的隊友在球場上感到舒服。」

在斯卡洛尼的改造之下，阿根廷如願獲得美洲盃冠軍，世界盃成績令各界萬分期待，未料小組賽首戰以1:2敗給沙烏地阿拉伯。全世界球迷都擔心，梅西最後一舞恐怕提前收場。

救世主梅西力克墨西哥　小粉絲成隊友功不可沒

▲▼阿根廷費南德茲。（圖／路透）

▲ 費南德茲（中）小組賽立功。（圖／路透）

阿根廷在小組賽第二場對陣墨西哥，雖然外界普遍看好阿根廷贏球，上半場卻踢得亂無章法，只能靠梅西一人救場，所幸梅西下半場率先破門，接著又貢獻一次助攻，由替換上場的21歲小將費南德茲（Enzo Fernandez）成功踢進，終場以2:0取勝，洗刷首戰輸球的恥辱。

費南德茲其實是梅西最忠心的粉絲，梅西在2016年美洲盃決賽對上智利，PK大戰失利吞敗，讓他一度宣布退出國際賽，當時僅15歲、尚未入選球隊的費南德茲就在臉書寫下感人的千字長文，挽留偶像梅西，「請考慮留下來，若留下來，也要踢得開心。」

時隔6年，費南德茲成為梅西的隊友，和偶像一起在世界盃賽場上踢球，接下他的助攻破網，也成為繼梅西後，阿根廷最年輕的世界盃進球者。

梅西一句話力挺小將「生薑」　他破網報恩勢如破竹

▲▼阿根廷小將阿利斯特（Alexis Mac Allister）在波蘭之戰率先破門。（圖／路透）

▲ 阿利斯特（中）在波蘭之戰率先破門。（圖／路透）

小組賽最後一輪對上波蘭，阿根廷上半場攻勢連連卻無法踢進，下半場才在小將阿利斯特（Alexis Mac Allister）破網後找回氣勢。

年僅23歲的阿利斯特因為愛爾蘭血統髮色偏紅，被其他球員戲稱為「Colo」，在阿根廷代表「生薑」，但梅西無法坐視他因為髮色遭人侮辱，一聲令下要求隊友不要再使用這個詞，「他不喜歡別人叫他Colo，所以不要這樣叫他！」也讓阿利斯特為梅西死心塌地。

梅西對上波蘭神鋒萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）被視為阿波之戰最大看點，未料梅西12碼罰球也被擋下，所幸阿利斯特率先進球後阿爾瓦雷茲（Julian Alvarez）又破網，讓阿根廷以2比0獲勝，以2勝1敗分組第一之姿晉級。

小迷弟搖身最佳搭檔　助偶像梅西成功晉級

▲▼ 梅西（Lionel Messi）、阿爾瓦雷茲（Julian Alvarez）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 梅西與阿爾瓦雷茲開心慶祝。（圖／達志影像／美聯社）

16強淘汰賽對決澳洲，梅西迎來生涯第1000場出賽，上半場第35分鐘自由球未能直接攻門，但隨後切入禁區，接到隊友助攻起腳射門，球穿過3名防守球員破門得分，攻進本屆個人第3顆進球，下半場隊友阿爾瓦雷茲在澳洲門將慌亂之際踢進，終場以2:0踢走對手。

22歲的阿爾瓦雷茲現效力英超曼城，本季大部分時間以替補上陣，沒想到世界盃一鳴驚人。其實他早在11年前就是梅西的迷弟，11歲那年還曾和梅西留下一張合照，如今儼然成為梅西場上最佳助力。

坐板凳10年成「怪物門將」　用生命為梅西死守大門

▲▼阿根廷4：3擊敗荷蘭晉4強,世足。（圖／路透社）

▲ 馬丁尼茲誓言用生命為梅西而戰。（圖／路透社）

阿根廷8強對上時隔8年交鋒的荷蘭，雙方火氣大到差點打起來，加上裁判整場狂發18張黃牌，場上火藥味濃到不行，2:2進入PK大戰後靠著門將馬丁尼茲（Emiliano Martinez）撲出2顆點球，終場以4比3驚險獲勝，梅西賽後也第一個擁抱他。

梅西曾形容馬丁尼茲是「門將中的怪物」，他17歲那年就獲英超豪門兵工廠青睞，毅然決然飛到英國追夢，希望讓貧困的家人過上好日子，但10年來出賽經驗少得可憐，在官方商店甚至找不到自己的球衣，直到19/20賽季代替受傷的隊友上場，創造9場比賽撲救率82%的成績，助球隊拿下足總盃冠軍。

馬丁尼茲坐板凳多年終於揚眉吐氣，去年入選國家隊時已經29歲，曾立誓「願為梅西而死」、「他們想進球，就必須先殺了我」，如今成為阿根廷奪冠大功臣，也為自己拿下金手套獎，更是人民心目中的「護國門神」。

正規賽完封PK之王克羅埃西亞　梅西直接封神

▲▼阿根廷,梅西Lionel Messi,世足。（圖／路透社）

▲ 梅西對上克羅埃西亞展現過人神功。（圖／路透社）

克羅埃西亞一路靠著PK贏球，阿根廷傳出賽前就打定主意要在正規賽中取勝，梅西在上半場第34分鐘時操刀12碼罰球破網，本屆個人第5球入袋，接著阿爾瓦雷茲利用對方清球失誤打進第2球，下半場又靠著梅西連過3人神助攻，幫助阿爾瓦雷茲梅開二度，終場以3:0完封格子軍團。

梅西在這場比賽締造1進球1助攻，完美呼應他16年前世界盃首戰的成績，當時也靠著1進球1助攻驚豔全球，這一戰踢走克國更讓梅西刷新多項歷史紀錄，進入神的境界。

梅西帶頭抱回金盃　最後一舞締造完美神話

▲▼阿根廷梅西、迪馬利亞。（圖／路透）

▲ 梅西和迪馬利亞這對國家隊最佳拍檔終於抱回冠軍。（圖／路透）

冠軍賽迎戰衛冕軍法國前夕，梅西在國家隊的最佳拍檔「天使」迪馬利亞（Angel Di Maria）終於傷癒重回先發，徹底展現在邊路的強大破壞力，上場64分鐘49次觸球，2次射門1次射正，取得1個進球、創造1個點球，傳出3次關鍵傳球，27次傳球有26次成功，6次過人4次成功，近乎完美的表現助阿根廷在上半場取得2比0領先。

回顧2014巴西世界盃，迪馬利亞也在8強賽負傷，儘管他不顧母隊皇馬的建議堅決參加決賽，最終仍沒能上場，只能看著隊友在延長賽0比1落敗，與大力神盃失之交臂，成為他與梅西內心的巨大缺憾。如今時隔8年，「天使」終於再度降臨冠軍賽舞台，和梅西一起締造歷史。

阿根廷下半場被法國扳平，梅西在延長賽踢進第3分領先，雖被姆巴佩一記罰球踢進延長賽，最終仍在PK大戰以4比2勝出，奪得隊史第3冠。梅西終於抱回大力神盃，職業生涯功德圓滿，賽後和迪馬利亞緊緊相擁的畫面也感動無數球迷。

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