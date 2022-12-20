亂找妹子約砲！竟遇到「兄弟的文靜女友」　他一試探心酸了

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者朱祖儀／綜合報導

想要解決生理需求，結果卻碰到熟人？一名網友表示，日前在交友軟體上找砲友的時候，發現朋友的女友也在約砲，原以為是被盜照，但實際聊天之後發現是本人，因此很猶豫是否要將此事告訴朋友。文章曝光後掀起討論。

原PO在「Dcard」發文表示，平常有約抱睡的習慣，在約砲軟體上面不時會遇到朋友或是朋友的朋友，也已經習慣了。但沒想到前幾天亂逛的時候，竟然發現一個很像兄弟女友的女生，暱稱和照片都一模一樣，本以為是被盜照，於是試探性的聊天，結果發現居住地和學校等資料都和對方女友一樣。

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之後他故意問說「你現在有男友嗎？」結果女方還回「沒啊，前陣子才剛分手」，但明明前幾天2人還在一起。之後他就跑去詢問朋友說，最近是不是和女友發生爭執，但對方卻一臉疑問，他只好打哈哈帶過，不知道到底要不要坦白，因為2人已經交往3年，且女方平時看起來很文靜，擔心朋友不會相信自己，「雖然不想介入他們兩個的感情，但我真的很不想他繼續被這種女人騙欸，救命喔」。

▲原PO和女生的對話。（圖／翻攝自Dcard）

不少網友看到後紛紛表示，「這種就直接說吧，朋友會感激你的」、「那你就跟你兄弟說，然後跟他說，怕他女友被盜照，想說知會一聲，剩下的他會自己處理的吧」、「約出來叫你朋友去赴約啊」、「約出來吧！幫助你朋友，做做功德，以後你朋友會很挺你的」、「再聊一陣子約出來，順便把你朋友一起約出來見面」。