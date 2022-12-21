歌劇院歲末音樂會　超復古爵士饗宴放肆狂歡2夜

圖、文／臺中國家歌劇院提供

還記得2020歌劇院爵士樂歲末夜《今夜歌劇院很搖擺》，全場觀眾熱情揮舞小手帕，沉浸搖擺奔放、紐奧良風的爵士樂嗎？12月30、31日爵士小號手魏廣晧再次回歸，以「搖擺之夜」及「放克之夜」2主題，在歌劇院連續2場不同曲目的歲末爵士音樂會，帶領觀眾回到爵士樂的黃金年代。

歌劇院藝術總監邱瑗表示，歌劇院連續4年的歲末音樂會，已成為大臺中地區的「城中盛事」，想帶給觀眾的不只是一個演出，而是年終節慶的儀式，希望大家放開自己心中的束縛，到歌劇院來感受優雅又狂放的跨年。

「穿上你的喇叭褲，來歌劇院一起搖擺！」魏廣晧說，30日「搖擺之夜」將演繹30至50年代歌舞電影《搖擺樂時代》、百老匯音樂劇《海上情緣》、《花紅酒綠》等經典爵士曲目，演出者除了大家熟悉的臺灣鼓王黃瑞豐以外，特邀林玟圻、史茵茵，以及今年演出《LPC》的鍾琪、周家寬4位當紅音樂劇歌手，同台美聲獻唱。

在2022的最後一夜「放克之夜」，邀請到音樂色彩多元、舞台風格狂放不羈的YELLOW黃宣登場，展現他獨特的靈騷聲線，與爵士大樂團聯手，帶領觀眾從湯姆．瓊斯、麥可．傑克森、詹姆士．布朗到史提夫．汪達，感受從靈魂深處呼喊，被放克節奏感染擺動的一晚。