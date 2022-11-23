桃園藝文「生命樹」茁壯！市圖新總館複合文化地標美翻

▲桃園市政府持續在藝文與閱讀領域努力，投入許多資源於社區圖書相關政策，近來桃園市立圖書館新總館即將開幕迎賓。（圖／桃園市立圖書館提供，下同）

地方中心／綜合報導

「桃園市立圖書館新總館」即將開放試營運，被譽為全臺最美圖書館的新總館，目前館內施工裝修已進入最後階段，最快將於12月開幕與市民朋友見面。

打破大眾對圖書館既定印象，新總圖結合綠色環保節能理念，打造出地上8層、地下2層的圖書館棟。新總館與眾不同的建築空間設計，配合分齡分眾閱覽專區規劃，從環境硬體到服務軟體都為不同年齡、不同需求的市民朋友提供閱讀空間，未來也將舉辦各種主題性亮點展覽講座，透過沉浸式藝文體驗，讓城市閱讀品牌概念生根發芽、打造出專屬桃園的文化旗艦基地。

▲桃園市長鄭文燦相當注重閱讀文化，任內新增多座圖書館，即將開幕的桃園市立圖書館新總館更是親自視察。

臺日團隊合作 生命樹5大設計打造綠色閱讀空間

「桃園市立圖書新總館」以「生命樹」為設計概念主軸，由臺灣「郭自強建築師事務所」與日本「株式會社梓設計國際團隊」聯手，結合在地環境特色與環保節能，打造如植物般會呼吸、盈滿綠意的綠建築。

生命樹5大設計包含「圓錐狀環保節能行通風採光井」，以白色金屬骨架、全透玻璃窗組成，如巨木樹幹自地下二樓貫連全館空間，配合地板送風使冷空氣流通，不僅可引進自然光線，亦可驅散室內熱氣；「知識螺旋」將書庫及閱覽區環繞中央圓錐採光井蜿蜒向上，周圍環繞植栽盆景，打造與綠意共生的閱讀場域；「環保外皮」藉由木紋Low-E複層式玻璃阻絕熱島效應；「綠色螺旋」由向外延伸的大屋簷及植栽打造而成，可自公園串接至圖書館的屋頂庭園，與周遭綠地共融；「書架耐振壁」因應地震危害精心設計而成，保護書本、書架如同被群樹環抱般安全。場館內外規劃皆以閱聽者角度出發，希望透過舒適的閱讀體驗，打造讓每位市民朋友都能自在與未知書籍相遇的空間。

▲桃園市立圖書館新總館以生命樹概念打造，結合閱讀、展演、餐飲，將成為桃園文化新地標。

躍升桃園最新文化地標 新總館6大功能串連閱讀文化

「桃園市立圖書新總館」佔地面積有51,600平方公尺、藏書高達100萬冊，是全臺規模最大的圖書館，館內包含嬰幼兒遊戲坊、大型繪本書、小故事劇場及親子、青少年、樂齡閱覽區等多元設施，滿足全年齡閱讀需求。

考量當代知識載體的多元化發展，除了紙本，新總圖也融合了現代科技，如VR互動、3D場景建模等，從遊戲中更輕鬆學習外語。新總館1樓微光廳為藝術教育及名人講座的文藝講堂；3樓有親子劇場、學堂及兒藝展示區；4樓青少年區規劃3D列印、雷射雕刻及智慧機器人為主軸的創客基地智慧教室，推廣創造力及科普新知；6樓多功能研習室可自由策辦特展、擘劃各式新書分享、名人開講，正式開幕後也將串流獨立書店、藝文場館及出版社的閱讀職人進駐；7樓雲端閱讀室不論是YouTube影片、Podcast節目、直播開箱等都可以多元運用，在數位知識的微型實驗室邁入新世界，開啟網路數位閱讀的無限可能，讓圖書館不只是圖書館，而是從美感環境氛圍享受全新閱讀藝文活動的園區。

▲桃園市立圖書館新總館夜間景觀相當美麗，明亮燈光透過木紋玻璃煥發暖意。

「桃園市立圖書新總館」具有目前全臺最大面積的圖書空間，正式開幕後預計進駐蔦屋書店及星巴克，一旁更有文創及展演空間。桃園市長鄭文燦表示新總館具備典藏、教育、研究、文化、推廣及旅遊6大功能，展現多功能型態的新穎圖書館面貌。

新總館提供多元複合功能，無論是想閱讀、看展覽、欣賞夜景，「桃園市立圖書新總館」都能滿足市民朋友的各種需求，未來也將串連藝文活動與閱讀文化，成為桃園藝文新地標。

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官網｜https://www.typl.gov.tw/mp.asp?mp=1

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