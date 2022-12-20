考不好被罵2天！醫科女「分屍媽媽」發文：我打敗了怪物

▲高崎明里因考試考不好被責罵，將母親殺害後分屍，圖非當事人。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）



記者鄒鎮宇／綜合報導

日本滋賀縣於2018年3月發生一起兇殺事件，有民眾在河床發現一具沒有手、腿及頭部的遺體，死者為58歲女子高崎妙（化名）。經警方追查發現，兇手是死者就讀醫學相關科系的女兒高崎明里（化名）。

據《文春online》報導，明里2018年1月因助產學校的入學考試未通過，不斷被媽媽責罵。考試未過被罵了兩天，明里20日凌晨先幫媽媽按摩，再趁對方睡著後持凶器刺向脖子，將其殺害。

事後，明里於20日凌晨3時42分在個人推特上發文，「我打敗了怪物。現在，我鬆了一口氣」。

隔天，明里到五金行購買分屍用的工具，將媽媽分屍後丟棄在住處370公尺遠的河床邊，併用泥土覆蓋。她回家使用媽媽的手機回覆親友日常訊息，假裝母親還在人世，時間長達數月。起初，明里因殺害母親而有罪惡感，每晚輾轉難眠，甚至夢到媽媽出現在夢中，但經過一個禮拜便逐漸習慣。

生活中沒有母親的責罵，明里感覺非常輕鬆，開始準備同年2月18日的全國護士考試，忽略了遺體被丟棄在河床上會逐漸發臭的情形，因此遺體於同年3月10日被路人發現而報警。

警方獲報後開始追查，並盤問住在附近的明里，但明里非常自然地否認。事後，警方於同年5月17日確定死者為高崎妙，於6月5日申請逮捕令將明里逮捕，明里一開始謊稱媽媽是自殺身亡，但在檢方提出證據審問後，明里才逐漸坦承犯行。

►買一組爽喝1禮拜，竹炭水超值下殺

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完