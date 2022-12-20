天兵搶匪！得手2金項鍊逃逸　車牌遮1碼「吸毒慶功」警4hrs逮人

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市田姓男子缺錢買毒，昨（19）日晚間佯裝顧客進入中壢區新生路某家銀樓，挑選2條價值近5萬元金項鍊觀看時，趁女店員回身時拔腿轉身狂奔騎車逃逸，中壢警方根據監視器很快鎖定田男涉有重嫌，員警查出田男逃逸時，還刻意將車牌以膠布貼住1個數字，但警方於4小時內在田男平鎮住處登門逮人，當場發現田男疑在慶功吸食海洛因毒品，警方搜出2條金項鍊與海洛因等毒品等證物，還來不及變賣就被逮捕。警方偵訊後依搶奪罪、毒品等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市田姓男子缺錢購買毒品，昨（19）日晚間進入中壢區新生路某銀樓佯稱購物，挑選2條金項鍊後趁女店員回身時快速拔腿狂奔。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市田姓男子昨晚進入中壢區新生路某銀樓搶奪2條金項鍊後騎乘以膠布貼住車牌機車逃逸。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警方指出，39歲的田姓男子昨晚9時許，戴銀色安全帽、身穿綠色外套與黑色長褲，進入中壢區新生路某銀樓佯裝購物，女店員不疑有他拿出2條重達8錢金項鍊供其選購，田卻趁女店員轉身之時拔腿往外逃跑，騎上機車後往平鎮區方向逃逸。

▲桃園市田姓男子昨晚進入中壢區新生路某銀樓搶奪2條金項鍊騎車逃逸，警方專案小組4小時內登門抓人。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方調閱附近監視器畫面，發現田男逃逸時，騎機車車牌被膠帶刻意貼住1個數字逃離，企圖增加警方查訪難度，但警方卻以此特徵，漏夜比對數百支監視器畫面，很快鎖定住在平鎮區的田男涉有重嫌，警方很快查到田男位於平鎮區住處線索，騙開田男開門後，當場發現田男在家中正在施用海洛因毒品為自己慶功，現場起出2條重達8錢金項鍊（市價約4萬9千餘元）與0.54公克的海洛因毒品、針筒等證物，偵訊後依搶奪、毒品等罪嫌移送桃檢偵辦。

▲桃園市田姓男子昨晚進入中壢區新生路某銀樓搶奪2條金項鍊騎車逃逸，警方4小時內查獲並起出金項鍊與毒品等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警方呼籲，銀樓商家務必注意店內財物商品安全，建議設置監視器、電磁門鎖，以嚇阻預謀犯案潛在有心人士，若遇搶奪、強盜案，應保持冷靜記下車號與歹徒特徵與逃逸路線，立即報警與提供線索，以利警方能在最短時間循線追緝犯嫌到案。

▲桃園市田姓男子昨晚進入中壢區新生路某銀樓搶奪2條金項鍊騎車逃逸，警方4小時內查獲到案並移送桃園地檢署偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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