彰化男無照騎車又酒駕拒繳罰款！彰化分署查封房產　母無奈代繳　

▲林母代繳納兒子酒駕罰鍰。（圖／彰化分署提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化分署今年執行違規酒駕1,200多人，強制執行繳納886萬餘元，日前彰化市1名20歲林姓男子，未成年時即有多次無照騎車、亂吐檳榔渣遭檢舉裁罰記錄，今年2月又酒駕，再度被裁罰15,000元，但林男拒不繳納，彰化分署依法扣押薪資及查封其名下的房地，最後由林母出面代繳違規罰鍰。

彰化分署表示，林姓男子，於未成年時即有多次無照騎車遭交通部公路總局台中區監理所彰化監理站裁罰5,500元至9,000元不等。又遭人檢舉騎車時亂吐檳榔渣，被環境保護局開罰1,200元。更於今年2月12日晚間10時許無照騎車途經彰化市彰南路與彰興路口，經警方臨檢酒測酒精濃度超過規定標準，遭彰化監理站裁罰1萬5,000元，並於1年內不得考領駕照，林男對於罰單皆拒不繳納。

彰化分署指出，近日至林男住家現場執行，該址現由林男母親經營托嬰中心，一早陸續有家長送小孩前來托育，彰化分署執行人員表明來意，林母神情緊張擔心影響家長觀感，表示願當場先代兒繳納1萬元，拜託執行人員不要查封兒子名下由阿公所贈與的房地，之後會申請分期繳納。

林母無奈表示，先生多年前發生車禍，長期須人照顧無自理能力，更無力教養小孩，等同偽單親家庭。林男自幼由其獨自帶大，交友不慎誤入歧途，日前剛轉職無穩定收入，已多次叮嚀兒子必須自我約束偏差行為，卻仍無法取代同輩友人對林男的影響力。

▲林母代繳納兒子酒駕罰鍰。（圖／彰化分署提供）

彰化分署表示，林男違規時係未成年人，但現已成年，應為自己不法行為負責，若仍拒不繳納違規罰鍰，將依法扣押林男薪資及查封林男名下的房地，只能由林母代繳違規罰鍰。

彰化分署表示，今年共執行違規酒駕義務人1,200多人，採取現場執行勸繳、扣押存款或薪水、查封拍賣車輛或不動產等各種強制執行手段，總計執行徵起達886萬餘元，讓酒後駕車上路的違規人，為其害人害己的行為付出代價。

彰化分署提醒民眾，尾牙及年節跑攤飲酒之際，為了自己及他人的安全，酒後勿駕車，應該請代駕或朋友接送，千萬要記得「醉不上道」，才能平安快樂過好年。同時也呼籲滯欠酒駕罰鍰的義務人應儘速繳清罰鍰，如經濟困難無法一次清償，亦可主動聯繫各執行分署洽辦分期繳納，切勿心存僥倖漠視法令，以免存款、薪水遭扣押，甚至愛車、不動產遭查封拍賣，得不償失。