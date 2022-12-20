代價12萬！請同事開車買一手啤酒被揪酒駕　車主連坐下場慘

▲一手啤酒12萬元 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東一女子喝酒後意猶未盡，將車子借給同事駕駛與她一起去超商購買一手啤酒，被警方攔截，對駕駛人進行酒測發現超標，坐在車內的她明知同事酒醉，卻讓對方開車，被開罰12萬，足以購買714手台啤；女子拒繳，案件移送執行署屏東分署，執行人員迅速催繳執行，讓她3天內繳交罰款。

據悉，這名女子於2020年11月與同事一起喝酒，酒興正濃但酒已喝光，遂將車子借給同事，由同事駕車與她共同前去便利商店買了一手啤酒，回程的路上在長治鄉被攔獲，警察施以酒測時駕駛人的酒精濃度超過0.55，另發現該名女子恰好為車主亦在車上，監理站除對駕車的同事開罰外，因女子為汽車所有人，明知同事酒駕卻不禁止開車，對她裁罰12萬元，女子原本分期繳款，但未繳畢即不再理會該張罰單。

案件於12月移送法務部行政執行署屏東分署執行。書記官受理後迅速至義務人居住地現場訪查並進行催繳，女子外出工作，適逢其配偶在家，經執行人員交付繳款通知書並請其代為轉交，義務人當天立刻繳納完畢，分署用3個工作天順利全額徵起2年前的酒駕罰單，展現超高執行效率。

屏東執行分署表示，汽機車所有人縱使未飲酒，若明知駕駛人有酒駕情形卻仍借其使用交通工具，依據道路交通管理處罰條例第35條的規定，會被開立與駕駛人一樣額度的酒駕罰單，且被吊扣牌照2年，該條條文處罰規定旨在賦予交通工具所有人共同杜絕酒駕之責，故案件一旦移送執行，分署會強力執行以貫徹交通正義。

今（20）日全國13分署同步強力執行酒駕案件，屏東分署派出書記官與執行員，兵分多路至枋寮、瑪家、新園、佳冬等地現場執行、查封不動產及催繳。分署強力執行酒駕案件一年來，共357位義務人繳清或繳納部分款項，已為國庫收回1221萬元酒駕罰款。春節將至，民眾尾牙餐敘宴飲場合日增，為防止酒駕肇事一再發生，屏東分署提醒酒後切勿開車，避免傷人傷己，對於酒駕案件分署必定徹底執行，以守護用路人的交通安全。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。