已婚醫偷吃女病患！她陪爬山過夜還傳性感照　正宮崩潰提告

▲女病患與已婚醫師發展婚外情，還相約一起爬奇萊山，遭正宮提告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者翁子皓／台北報導

台北一名何姓女子與老公皆是醫生，但她發現老公背著她與黃姓女病人一起去爬山，讓她氣得以擴音方式打電話給黃女，要求對方遠離老公，但何女後來發現黃女仍然跟老公往來，不僅傳性感內衣褲照，還跟老公滾床，讓她怒而提告。士林地院近日審結，判黃女要賠45萬。

判決書指出，人夫與何女2006年結婚，婚後育有2名未成年子女，然而他卻在2017年5月出軌，與病人黃女發生不倫戀，他告訴何女說要跟一起打拳的師兄弟去爬奇萊山，事實上卻是和小三黃女去爬山，共度3天2夜，與不認識的山友一起睡大通鋪。

何女察覺老公說謊，在老公回來後，逼他以擴音方式打電話給黃女，當時老公再三保證他與黃女只是感情初萌，並沒有做出對不起何女的行為，黃女也信誓旦旦表示，自己只是一個病人，沒有逾越道德的尺度。

不料，黃女之後仍然與人夫交往，直到2019年10月分手為止，兩人交往期間有擁抱、接吻等親密行為，還有發生性行為，且互傳送多封曖昧訊息、黃女甚至傳送多張裸露胸部僅著內衣褲的相片給人夫。何女發現此事後，心碎不已，憤而向黃女提告。

法官調查，黃女後來因前夫要告妨礙家庭，人夫為了撇清責任，告訴大家是黃女勾引他，讓黃女憤而傳訊息說「沒道理你什麼都贏，我在這裡活受罪，還要讓你安全下台，我還被說成他媽的勾引你」、「你這麼有道德，還會約我上床嗎」、「你上我的時候，就講的那麼好聽，現在我就是賤人一個」，法官以此認定人夫與黃女曾發生過性行為。

法官認為，黃女與人夫2017年5月起有男女交往關係，雖在同年10、11月爬完奇萊山後曾短暫中斷聯絡，但不久又恢復聯絡交往，直到2019年10月才分手，兩人交往期間除有親密肢體接觸、傳送曖昧訊息及裸露照片外，還有發生性行為，嚴重破壞婚姻關係的神聖圓滿，判黃女要賠45萬，全案還可上訴。