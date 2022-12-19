留宿幫顧5歲女！童語曝「阿姨跟爸爸一起洗澡」…他們慘噴45萬

▲人夫偷吃小三還同居，辯說是來幫他照顧女兒，天真的女兒吐實「爸爸跟阿姨一起睡」，2人遭判賠正宮45萬。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者蔡怡萍／桃園報導

一名邱姓人夫帶著讀幼稚園中班的女兒，在外與周姓小三租屋同居，遭妻子發現，怒告2人求償50萬，丈夫解釋周女只是來幫他照顧女兒，因待到太晚才好意留宿，但女兒童言童語說出「阿姨跟爸爸一起洗澡、睡覺」，法院認為2人關係超乎尋常，判須連帶賠償正宮45萬。

正宮提告主張，丈夫與周姓小三從2021年9月間開始祕密交往，與小三在桃園甜蜜同居，甚至還將5歲女兒帶過去一起住，同床共枕彷彿一家人、完全不將她當一回事，憤而提告向丈夫與小三求償50萬。

丈夫辯稱，他與周女僅是朋友，周會過來幫他照顧女兒，而有時候不小心到太晚、基於善意留下周女過夜，但只有一個房間，就算如此也沒有任何逾矩之事，並強調通姦除罪化後，僅單純屬身份利益，要以此請求損害賠償已不合法，希望法官駁回。

但一切都被5歲女兒看在眼裡，她向法官說，阿姨（周女）就住在這個房子裡，有放置換洗衣物，與爸爸睡在房間的一張床上、她自己睡另一張床，阿姨也會自然地在爸爸面前換衣脫衣，還會與爸爸一起洗澡。

法官聽了女童證詞後，認為人夫明知家裡只有一個房間，還會讓異姓友人待到深夜未離去？且該租屋處位置不算偏僻、交通方便，自行回去並不困難，再不然也可以讓周女與女童睡同張床，達到避嫌之必要，周女明知對方是有婦之夫仍與之同居，傷害正宮情節重大，判2人要連帶賠償正宮45萬元，全案可上訴。