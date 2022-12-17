刑警劈2女！上班開小差接女友　她跪副座啵聲連連...妻崩潰怒告

▲桃園已婚刑警今年劈2女，被妻子告上法院後，要賠妻子1百萬。（示意圖／取自圖庫CFP）

記者郭玗潔／桃園報導

桃園一刑警婚後不安分，於今年連劈2女，不僅和女警同車調情，連連發出親吻聲，還在上班時間開小差，接送另一位不知名女子在車上親熱，讓她跪坐在副駕駛座上與他親吻愛撫，被妻子發現後，怒對丈夫和女警提告。桃園地院審理，認為2人侵害配偶權，刑警應賠償妻子100萬元，女警則要賠50萬，全案還可上訴。

正宮控訴，她和刑警結婚已13年，丈夫任職於刑警大隊，與女警小三是同事。小三明知他有配偶，仍於今年5月20日和丈夫在車上調情、親吻，另小三又於6月9日晚上9時許要求打視訊電話，更對刑警放話要讓他妻子知道兩人姦情，等他離婚後就可以上位，讓她得知後氣炸，向小三求償100萬元。

正宮指出，丈夫同時還和另一位不知名女子A交往，並在6月9日下午7時許，沒向單位請假就外出接送A女，兩人買麥當勞到車上吃，用餐後A女跪坐在副駕駛座上，靠向駕駛座的丈夫發出愛撫接吻的聲音。丈夫如此不尊重作為妻子的她，讓她身心大受打擊，罹患胃潰瘍又失眠，提告要向丈夫求償200萬元。

全案審理時，女警辯稱與人夫同車時雖出現「吻聲」，不過應該是「某人單獨索吻的聲音，如果是兩人親吻聲音不會那麼大聲」，不過人夫到庭後，承認和女警從今年2 、3月開始交往約4個月，期間有發生性關係，另外於今年年初，他也和A女交往上床。

法官審理後，認為刑警和女警已侵害配偶權，審酌雙方經濟等情狀，判刑警出軌兩女要各賠50萬，共賠妻子100萬元，女警小三則要賠償50萬元，全案還可上訴。