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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡正元酸蔡英文恩准BNT　「郭台銘還不叩首謝恩？」

▲▼蔡英文表揚「全國郵政志工送暖關懷獨居長者」。（圖／記者李毓康攝）

▲總統蔡英文。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

鴻海創辦人郭台銘19日出席台大癌醫中心分院4週年院慶，期間談到「BNT在蔡英文總統的恩准下，讓疫苗可以辛苦的進來，若可以早進來2個月，死亡人數可以大大減少」，重砲批評政府，而國民黨前立委蔡正元也酸，蔡英文的恩准是郭台銘的無上榮耀，「還不叩首謝恩？」

郭台銘19日受訪時表示，他現在最主要的工作，就是癌醫這塊，「我今天一定要講跟現在時局有關的話，那就是當初我買BNT疫苗，我覺得一定要把人民的生命作為第一優先，看來現在的執政當局並沒有，我在購買疫苗的過程中，我得到的障礙、是非常艱難的過程」，要在蔡英文恩准之下，才可以辛苦地進來，並也透露97歲的母親打了3劑BNT，現在卻一劑BNT都打不到。

蔡正元則酸蔡英文政府，「蔡英文的恩准是郭台銘的無上榮耀，不叩首謝恩還在咕嚕什麼？郭台銘故意引進比高端疫苗還要高端的BNT，防礙本土疫苗的發展空間，還不趕緊認罪謝恩？」

有關郭台銘稱母親打不到疫苗一事，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，目前國內成人、兒童及幼兒劑型的BNT疫苗有超過100萬劑，而政府之前和莫德納簽了年底前有2000萬劑，明年有1500萬劑等兩個合約，因此可以隨時叫貨，且額度還未用完；然而，目前現有的疫苗都打不完，因此要叫貨會以莫德納為優先，是否要採購BNT次世代疫苗，仍在研擬當中。

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