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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

羅致政：民進黨不使用抖音　失去接觸年輕人的通路

▲▼立法院民進黨團記者會 回應外役監修正條例 羅致政 王美惠。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委羅致政。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委羅致政20日表示，中國利用影音軟體抖音作為認知作戰的工具，不可否認的是，民進黨因為資安問題不使用抖音，但有很多年輕人喜歡用抖音、小紅書，「民進黨這個通路不見了，導致接觸不到年輕人」。

羅致政今天中午接受網路直播節目「新聞不芹菜」專訪時，主持人黃光芹關注抖音影響選舉議題，羅致政說，這有兩塊，一個是怪抖音，一個是中國利用抖音作為工具之一，進行認知作戰，就算抖音沒有進來，也可能利用YouTube短影片，現在幾乎所有民主國家都遇到同樣問題，因為有言論自由不能隨便禁這些東西，不可否認的是，儘管民進黨人不用抖音，但很多年輕人喜歡用抖音、小紅書，民進黨這個通路不見了，導致接觸不到年輕人。

羅致政說，網路上有很多虛假訊息，任何管道都有，執政永遠都在被動澄清，他不是要怪抖音，而是民進黨公職因為資安疑慮不用抖音，偏偏社會有很多年輕人使用，而威權國家就利用民主國家的言論自由，破壞民主國家的民主。

羅致政表示，他不認同數位發展部部長唐鳳認為，面對錯假訊息就是要更開放、更自由的作法，因為回應假消息是被動的，很多民眾根本不會問就相信了。

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