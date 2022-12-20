羅致政：兵役延長不能民粹　如果有就要早點宣布

▲民進黨立委羅致政。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

兵役延長議題引發關注，長期關注外交國防的民進黨立委羅致政20日表示，現在4個月的軍事訓練役是否足以支撐更好的戰力，他認為是打問號的，尤其是二次世界大戰後幾乎都在打仗的美國，對比台灣的部隊從來沒有打過仗，都是用想像的，甚至不及烏克蘭軍隊的現代化武器。他說，兵役延長的議題閃不了，如果有就要早點宣布。

羅致政今天中午接受網路直播節目「新聞不芹菜」專訪時談及，根據台灣民意基金會今天的民調，超過7成民眾認為義務役役期4個月太短，但不可否認有些人是反對的，尤其若是花1年做「浪費生命」的事情，年輕人、他們的家長當然反對，不過，他不認為這個議題是左右選情的關鍵因素，反而國民黨喊出「票投民進黨青年上戰場」更具衝擊。

羅致政說，兵役延長的議題閃不了，如果有就要早點宣布，以1年準備期推估，如果在今年12月底沒有宣布，就要延1年到2025年才能推動，政府應該很快就會做一個決定。他強調，兵役問題不能看民粹，必須思考整個台灣的需要，不能從選舉、政黨的角度，而需思考台灣的國家安全，他就曾向「上面的長官」反應，在上屆國會為了同婚、年金改革等價值而戰，但到總統蔡英文第二任期，因為被疫情打亂所有施政節奏，包括居住正義、氣候變遷議題都被打亂掉了，也因為經濟問題，很多政策不敢推，都在「救急」，價值面卻沒有時間處理，而被質疑政策跳票。

此外，羅致政坦言，民進黨必須承認，九合一選舉是選務、推動政務上的挫敗，在選務方面，這次選舉並沒有很清楚的主軸，沒有告訴選民為何而投，例如他擔任立院黨團幹事長，每天幫各地候選人開記者會，「我們贏了每一個戰場，但是贏不了戰爭有什麼用？」另外在政務上，民眾對民進黨執政成績不以為然，例如對於防疫成績，民眾認為政府把生命健康照顧好是理所當然的，可是在疫情期間遭遇失去工作、健康甚至生命，當然也要算在政府身上。

羅致政直言，政府認為總體經濟看起來很好，可是回歸每位選民的經濟生活，跟冷冰冰的數字有很大的落差，民眾的失落感很強，甚至越講他們越生氣，明明自己的收入減少、工作機會不見，遑論在選舉過程中遭遇林智堅論文案、大新竹合併等，都應該一併檢討，也有人認為「抗中保台」是錯誤的，有人認為「票投民進黨青年上戰場」讓人有感，重點是檢討之後怎麼解決才是關鍵。

羅致政說，民進黨不要再在自己臉上貼金說，「民眾怎麼沒有看到我們這麼努力」，坦白講，民眾會認為這本來就是應該做的，應該更努力才對，要跳脫「用客觀數字說服民眾」的做法，實際了解民眾的感受，像立委、議員接受到民眾的反應很直接，但選戰主軸是黨中央在制定的，民代只能盡可能溝通，另對於將近1成這次沒有投票、下次可能投票的選民是誰，可能是中間選民或年輕人，民進黨要認真努力研究。