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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

食品輸中受阻！申請期限少1年　官員：被要求補充原料有無用日本10縣

▲▼佳德鳳梨酥 原料配方 拒陸。（圖／記者屠惠剛攝）

▲佳德鳳梨酥輸中受阻，索性直接不申報，但仍吸引國人搶購。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

台灣漁產、糕餅等食品輸中頻遭刁難，一下傳出申報錯誤項目、一下又是對岸突改規則等。面對藍營側翼不斷攻訐，有官員無奈表示，食藥署收到中方的函件後就立刻詢問期限，中方直接回答就是2022年6月30日，比其他國家的2023年6月30日少1年，還被額外要求補充是否來自日本10縣」，批評藍營側翼不僅扭曲事實帶風向，根本是胡說八道，還幫中國的歧視找藉口。

中國禁止台灣漁產、糕餅等商品進口，引起輿論討論，藍營質疑食藥署等相關單位根本一開始就申報錯誤品項，才導致業者權益受損。政府單位多日來疲於澄清，行政院長蘇貞昌昨天也在臉書表示，衛福部食藥署雖已一再說明，但網路上仍持續有不實訊息，因此有必要再澄清。

蘇貞昌說，事實很清楚，中國於2021年10月宣布台灣業者應包裹式推薦註冊時，只有提供14類產品選項供業者選擇，而其中與糕餅業有關的類別，只有「包餡麵食」類別，並沒有「糕餅」類別，期限又只到10月31日，有意願申請的台灣糕餅類業者，只能選擇以包餡麵食類向中國註冊。

蘇貞昌表示，中國於2022年3月9日忽然要求台灣以書面遞交推薦或自行註冊文件，當時食藥署只要發現其產品為常溫貯藏之鳳梨酥，都會請業者改以「自行註冊」方式上傳註冊文件，而自行註冊文件的產品類別在當時已可填寫為「糕餅類」。

蘇貞昌強調，政府持續全力幫業者送件補件，至今已經補件3305件。但同樣都是糕餅業者、以相同標準補件，有的能過、有的沒過，而且中國從未告知審查的標準，未通過的理由又不夠具體，令我國業者無所適從。

「此外，中國對於我國食品輸入，申請期限更比他國少了1年。」蘇貞昌說，面對中國的蠻橫，政府除了向國際申訴，也持續努力為業者爭取權益。請民眾不要再轉傳不實訊息，為中國無理的打壓找藉口。

▲▼蘇貞昌澄清網路不實訊息。（圖／翻攝自Facebook／蘇貞昌）

有官員就指出，藍營側翼現在帶風向根本是胡說八道、扭曲中國原意，中國沒有要求期限是2022年6月30日，而是要求業者「於6月30日前補充有沒有使用來自日本10縣的原料」而已。

官員說，事實上，食藥署收到中方的函件後就立刻去問我方的期限，中方直接回答就是2022年6月30日，比其他國家的2023年6月30日要少了1年，「正確的來說，不僅期限少1年，還被額外要求補充是否來自日本10縣」。藍營側翼不僅扭曲事實，還幫中國的歧視找藉口。

▲▼蘇貞昌澄清網路不實訊息。（圖／翻攝自Facebook／蘇貞昌）

▲▼蘇貞昌澄清網路不實訊息。（圖／翻攝自Facebook／蘇貞昌）

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