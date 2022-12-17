結局跟大S不一樣！接舊情人電話續前緣　大叔捧錢匯款結局超傻眼

▲洪姓男子（右二）接獲前女友電話疑遭詐騙。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名洪姓男子（52歲）日前接獲10年前香港女友的電話，對方表示因疫情關係想來台與他再續前緣，但因為和老闆有債務糾紛，希望洪男「幫幫她」！洪男二話不說，帶著存摺直衝銀行，準備解約300萬定存，然後匯150萬給前女友，銀行員直覺有異，通報警方前來協助，警方苦言相勸，甚至當場打電話給「前女友」，終於拆穿詐騙手法，讓洪男大失所望。

新興分局自強所15日上午10時接獲轄內某金融機構報案稱，疑似發生一件詐騙案件，警員張家魁、劉俞成、陳羿文等3員獲報到場了解後，原來是洪男臨櫃欲解除300萬元之定存並匯款，行員擔心遇到詐騙，報案請員警到場協助查證。

洪男向員警表示，10年前曾在台北進修時，認識一名暱稱「KiKi」的香港女友，後因遠距戀愛而分開，前些日子洪男突然接到「KiKi」來電，稱其在香港欠了老闆百萬元，希洪男可以傾力相助，又適逢疫情趨緩，也想來台灣與洪男再續前緣。

洪男聽了「前女友」的指示，隨即前往銀行欲解除300萬元定存，並將其中150萬匯至老情人KiKi指定帳戶，警方苦口婆心向洪男講述係詐騙手法，並告知該帳戶是警示帳戶，但洪男仍執迷不誤，行員也協助通知洪男的八旬老父親到場勸說，最後尋求洪男同意，用手機打line給自稱KiKi的女子，但KiKi避不接電話，行為詭異，洪男才驚覺遭到詐騙，之前的甜言蜜語都是一場空。

員警也向洪男說明曾被詐騙案例，提醒網路交友應謹慎，若遇有網友要求操作匯款或是有金錢借貸時，可撥打165反詐騙或110報案電話多方查證，洪男與老父親非常感謝警方的熱心協助，並表示爾後一定會更加謹慎，避免被詐騙。