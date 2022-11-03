女友泡湯消失「激戰50歲禿頭大叔」　綠光男秒分手：心涼到發寒

▲得知女友與大叔上床，原PO崩潰分手。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

「女友跟大50歲禿頭大叔上床！」一名男網友心碎表示，女友國慶連假去泡溫泉，卻詭異消失許久，後來失蹤頻率越來越高，原PO驚覺不對勁逼問，女友秒坦承出軌了，對方是一名50歲大叔，比女友大了整整20歲。得知超綠真相後，原PO直呼心涼到發寒，沒有吵架就選擇分手，文章曝光後，引發網友心疼安慰。

一名男網友在Dcard難過透露，與女友遠距交往3年，彼此也討論過結婚話題，而原PO自認感情很穩定也很相愛，「沒想到這種事還是發生在我身上了！」

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原PO緩緩道來，一開始完全不知情，女友國慶那兩天消失很長時間，只有透露要去泡湯，「我就覺得有不好的預感了...她有時候就會自己去泡湯，我也開不了口質，她是不是在偷情」，直到2周後，女友消失的頻率越來越多，於是原PO決定攤牌問個清楚。

沒想到原PO才一問，女友坦承她與一名外籍50歲大叔上床，兩人時常私下聊天吃飯，國慶連假確實是與大叔一起度過。女友自述情緒很混亂，也知道與大叔沒有未來，內心是有原PO的，一席話讓原PO難以接受，「聽到後心涼到發寒，也沒什麼吵架就直接分手了，因為我知道沒救了！」

▲女友國慶連假消失，竟是與大叔泡湯激戰。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

如今分手短短一周，原PO能無法諒解女友出軌，「實在是很難受，想到她跟可以當她爸的人做愛，我到底以前是怎麼這麼愛她的，我自己的眼光到底哪裡出錯了？」

文章曝光後，底下網友幫QQ安慰，「有些女生幾百塊的禮物、幾千塊的餐廳、幾萬塊的旅行，就把自己的人跟名給賣了，這種的趕緊放了吧，這麼廉價以後只會更多543」、「好險你不是婚後和有小孩後...才發現這種事情」、「你的痛苦是短暫的，她的痛苦是長久的」、「直接放生也太客氣了！要是我就直接到各大社群網站公佈兩人照片，敘述渣女過程」、「現在女生出軌好像滿多的，你可以沈浸悲傷，但不要太久，你會遇到對的人 」。

事後，原PO也補充回應，大叔是短暫來台工作的外國人，12月就會離台，「身分很普通，不是大家所想的乾爹糖爸，要是用人種基因優勢去當一個我被劈腿原因，我也無話可說。」