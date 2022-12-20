台南議長選舉交鋒　台灣基進轟「民進黨跑票集團」假本土

▲台灣基進台南黨部主委暨東區市議員當選人李宗霖發表聲明。（圖／台灣基進提供）

記者呂晏慈／台北報導

台南市正副議長選舉將在12月25日登場，親綠的無黨籍議長郭信良表態爭取連任，民進黨則派出7連霸議員、新潮流派系的邱莉莉出馬角逐，但黨團正國會成員日前批評「真相未釐清前拒絕為黑金背書」，情勢詭譎。台灣基進台南黨部20日發出聲明痛批，看到這一次台南議長選舉感到深感痛心，民進黨團中的跑票集團，從2014年到2018年，已經兩度對台南本土政黨造成傷害，不忍心出現第三次的傷害。

台灣基進今天以「基進取代背骨議員，唾棄跑票假本土」為題發布聲明表示，台灣基進從成立開始，便是以捍衛台灣主權、成為本土在野監督為目標而努力，本次選舉在台南市民的疼惜與照顧之下，能夠獲得1席議員，台灣基進非常感激，也時刻不忘台灣人民的託付與期待。

台灣基進表示，看到這一次台南議長選舉深感痛心，民進黨團中的跑票集團，從2014年到2018年，已經兩度對台南本土政黨造成傷害，「我們不忍心出現第三次的傷害，認為有必要展現出我們的態度」，然而，倘若民進黨團所推出的人選也與親中政黨曖昧不清，台灣基進也不會支持，台灣基進跟親中政黨沒有妥協空間，因此要向所有台南市民報告，台灣基進這一票，展現的是對本土派議長之基本要求與期待。

台灣基進表示，要向那些與親中政黨曖昧不清的民進黨議員喊話，如果還是無法下定決心，台灣基進一定會在其選區派出參選人，用堅定護台灣的力量，取代這些假本土的政治人物。

另一方面，民進黨中評會昨天罕見發出新聞稿提前預告，將在明年1月3日召開會議，主委賴瑞隆特別強調，各縣市議長選舉應依照各地黨團決議一致性投票，違反黨團決議者，將採最嚴厲的黨紀處分，民進黨從政同志應恪遵黨章、黨綱及該黨各項紀律規定。