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台南議長選舉交鋒　台灣基進轟「民進黨跑票集團」假本土

▲▼台灣基進台南黨部主委暨東區市議員當選人李宗霖提出議長選舉主張。（圖／台灣基進提供）

▲台灣基進台南黨部主委暨東區市議員當選人李宗霖發表聲明。（圖／台灣基進提供）

記者呂晏慈／台北報導

台南市正副議長選舉將在12月25日登場，親綠的無黨籍議長郭信良表態爭取連任，民進黨則派出7連霸議員、新潮流派系的邱莉莉出馬角逐，但黨團正國會成員日前批評「真相未釐清前拒絕為黑金背書」，情勢詭譎。台灣基進台南黨部20日發出聲明痛批，看到這一次台南議長選舉感到深感痛心，民進黨團中的跑票集團，從2014年到2018年，已經兩度對台南本土政黨造成傷害，不忍心出現第三次的傷害。

台灣基進今天以「基進取代背骨議員，唾棄跑票假本土」為題發布聲明表示，台灣基進從成立開始，便是以捍衛台灣主權、成為本土在野監督為目標而努力，本次選舉在台南市民的疼惜與照顧之下，能夠獲得1席議員，台灣基進非常感激，也時刻不忘台灣人民的託付與期待。

台灣基進表示，看到這一次台南議長選舉深感痛心，民進黨團中的跑票集團，從2014年到2018年，已經兩度對台南本土政黨造成傷害，「我們不忍心出現第三次的傷害，認為有必要展現出我們的態度」，然而，倘若民進黨團所推出的人選也與親中政黨曖昧不清，台灣基進也不會支持，台灣基進跟親中政黨沒有妥協空間，因此要向所有台南市民報告，台灣基進這一票，展現的是對本土派議長之基本要求與期待。

台灣基進表示，要向那些與親中政黨曖昧不清的民進黨議員喊話，如果還是無法下定決心，台灣基進一定會在其選區派出參選人，用堅定護台灣的力量，取代這些假本土的政治人物。

另一方面，民進黨中評會昨天罕見發出新聞稿提前預告，將在明年1月3日召開會議，主委賴瑞隆特別強調，各縣市議長選舉應依照各地黨團決議一致性投票，違反黨團決議者，將採最嚴厲的黨紀處分，民進黨從政同志應恪遵黨章、黨綱及該黨各項紀律規定。

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