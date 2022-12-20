批蔡英文政府6年超徵1.1兆元　王鴻薇拋政見：血汗錢還人民別再綁樁

▲王鴻薇政見發表記者會。（圖／記者許靖騏攝影）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市第3選區立委補選競爭激烈，國民黨參選人王鴻薇今（20）日發表第四個政見「還稅於民」。王鴻薇說明，連續2年各超徵4300億以上，代表政府財政預估嚴重失真，而這些超收的稅金都是人民的血汗錢，不應該讓政府亂花，超徵稅金必須規劃部分還給人民，其餘的拿來償還國債，「進入立法院之後，我會嚴格審查預算，再來定期揭露，讓政府還稅於民」。

王鴻薇表示，民進黨政府寧願把錢亂花也不還百姓，從地方到中央亂花錢的案例不勝枚舉，例如今年9月18日，台東縣池上發生規模6.8大地震，當時遠在桃園八德的運動中心天花板竟然如骨牌般整片掉落，幸好沒有造成民眾嚴重傷害。但當時桃園的震度僅3級，而這個運動中心的統包標案達到12億5536萬。

王鴻薇再舉例，新竹市花了11億3496萬元整修新竹棒球場，卻在開幕第一天就被發現有許多明顯不良工程，如座位、設施設計不良，整體缺失至少達到27項，連廁所門都可以裝反，甚至還造成多名球員受傷，啟用第一天就停用，創下歷史紀錄。

王鴻薇進一步說，還有行政院新設數位發展部，預算編列高達217億，編制600人，平均每人要花3000多萬，而這600人中，有一半是採用約聘僱，且到目前唯一的政績竟然就是一個點餐平台，還好意思大做文章宣傳，民進黨政府砸錢的方式真的令人咋舌。

王鴻薇指出，「還稅於民」是與國際接軌，政府超徵稅金退還給人民，在國際上早有先例，最近一次的就是美國加州。由於近2年的高稅收，加州政府也將預算盈餘約980億美元中，撥出95億作為中產階級退稅基金，約2300萬居民符合領取資格，協助人民度過目前的通膨難關。

王鴻薇說，蔡政府執政到現在，政府總超徵稅額已經高達1.1兆以上，未來進入立法院，自己一定會大力推動「還稅於民」，王鴻薇主張稅金超徵，一定要規劃一部分發還給人民，剩下的再拿來還債，不能把錢全部都留給政府亂花！

王鴻薇表示，監督政府是民意代表的天職，未來進入立法院，一定會嚴審預算，杜絕政府浮編，也要邀請全民一起來監督，王鴻薇將來也會定期公布政府亂花錢的項目，讓全民一起來檢視。