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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

內閣改組顧立雄接閣揆呼聲高　關鍵原因曝光

記者黃翊婷／綜合報導

民進黨九合一大選慘敗，18日嘉義市長選舉再次吞敗，黨內要求內閣改組的聲浪也隨之增加。黨政人士分析，假如行政院長蘇貞昌下台，國安會祕書長顧立雄是最有可能接任閣揆的人選，因為他沒有派系包袱，最符合人民期待，副閣揆則有3個人選。

▲▼卸任金管會主委新任國安會秘書長顧立雄。（圖／記者湯興漢攝）

▲顧立雄被認為有望接任閣揆。（資料照／記者湯興漢攝）

民進黨九合一選舉大敗，總統蔡英文第一時間辭去黨主席職務，蘇貞昌口頭請辭行政院長受到慰留，但要求閣揆下台、內閣大幅改組的聲浪還是沒有平息。此外，台灣民意基金會15日上午發表「關於2022選後內閣應否總辭的最新民意」民意調查，結果有53.2％民眾同意內閣今年應該總辭，不能拖到明年，然而，日前卻傳出內閣不會大幅度改組的消息。

▲▼2022九合一大選慘敗，民進黨主席蔡英文與秘書長林錫耀鞠躬向支持者道歉。（圖／記者李毓康攝）

▲九合一大選慘敗，蔡英文（左）鞠躬向支持者道歉。（圖／記者李毓康攝）

民進黨立委許智傑17日表示，改組幅度不宜太小，否則人民看不到反省的態度，更不會再給民進黨改進的機會。英系立委蔡易餘的父親、前立委蔡啟芳甚至直言，要蔡英文當太上皇去遊山玩水，「這樣蔡總統妳可能還能留點好名聲給後人品評吧！」

根據《中時新聞網》報導，黨政人士分析，假如蘇貞昌下台，國安會祕書長顧立雄是最有可能接任閣揆的人選，他沒有派系包袱，符合現階段人民對於民進黨的期待；而副閣揆人選，桃園市長鄭文燦、前交通部長林佳龍、屏東縣長潘孟安都是可能的人選。

顧立雄畢業於台大法律系、美國紐約大學法學碩士，妻子是現任經濟部長王美花，他擔任過民進黨任務型國代、司改會董事長、立委等職務，2020年5月20日升任為國安會祕書長，政治經歷豐富。

前立委郭正亮也曾在節目《新聞大白話》中表示，行政院長人選若要找分量夠重的只有蘇貞昌、顧立雄和陳建仁，顧立雄雖然呼聲高，但他是否有辦法快速穩住局面、進入狀況，仍是需要考慮的關鍵因素。

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