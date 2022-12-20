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美供台「百億美元軍援」！藍質疑對台失信心　他：什麼鬼話都說得出來

▲▼ 美台,台美,美國國旗,台灣國旗。（圖／路透）

▲美國參議院通過國防授權法案。（圖／路透）

記者杜冠霖／台北報導

美國參議院今天通過2023年度國防授權法案，授權未來5年提供台灣100億美元無償軍援，國民黨立委江啟臣17日表示，該法案代表美國看到台海的緊張，也對民進黨抗中保台失去信心。對此，立委林俊憲19日表示，該法案對台灣國防是非常重要的幫助，這都有辦法超譯成「失去信心」，買了也嫌、直接送也嫌，為了弱化國防什麼鬼話都說得出來。

國防授權法案為台灣打造包含彈藥及其他適宜防衛武器的「區域應變軍備庫」（regional contingency stockpile），並賦予台灣與北大西洋公約組織（NATO）南翼與東南翼國家、特定主要非北約盟國（major non-NATO allies）及菲律賓同樣待遇，能優先取得美國「超額防衛物資」。

為加速交付軍備給台灣，法案要求國務院與國防部，優先並加速處理台灣軍購請求，不得以包裹出售為由延遲處理。

江啟臣表示，美國會通過該案代表對台灣的支持，但台灣沒有高興理由，因為這代表美國看到台海緊張情勢，也突顯美國對民進黨抗中保台失去信心，對於這樣的軍援應該更加謹慎。

對此，林俊憲指出，美國參議院通過了2023年的《國防授權法》，意味著軍援台灣100億美元的條文也獲得通過，只等拜登總統簽署就正式生效。這對台灣國防是非常重要的幫助，連這都有辦法超譯成「失去信心」，真的什麼鬼話都說得出來。

林俊憲表示，5年100億的數字是什麼概念？明年度的國防預算約4151億元，較今年成長12.9%，創下歷史新高，不過扣掉維持費，真正用於新武器投資的金額只有約1027億。100億美元軍援等於台灣整整3年可用來買新武器的錢，這麼大的金額已經不是什麼信心問題，而是切實察覺到單靠台灣自己難以應對危機。

對於江啟臣說法，林俊憲質疑，江啟臣說軍援是因為民進黨破壞局勢，然後又鬼扯什麼要避戰，那我問你一個問題就好：如果民進黨破壞和平，為什麼不是受到國際社會譴責甚至制止，反而還獲得支持，天底下有這種好事？製造混亂可以獲得獎勵，全世界的軍閥、獨裁者都想來向江啟臣討教怎麼做了。

對於該法案，林俊憲指出，如果台灣有因為這筆軍援花任何錢，國民黨要出來喊貴、討價還價甚至阻擋，至少看起來都還合邏輯，但無償、高額的援助也有意見，很難不讓人質疑動機。軍援就是面照妖鏡，國民黨在意的根本不是金額，只是反對一切台灣獲得武器抗衡中國的可能罷了。

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