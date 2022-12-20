郭台銘「4段話」重擊蔡政府！　他驚呼：參選2024機率直線上升

▲▼郭台銘被認為是2024年總統大選的最強者。（圖／郭台銘臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘昨（19日）談起購買BNT疫苗時遭遇重重困難，讓他感嘆執政者未把人民生命作為第一優先，直言「若可以早進來2個月，我們死亡人數可以大大減少」。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，郭台銘形同對蔡政府打了一記重拳，更預言郭台銘參選2024總統大選機率飆升。

黃暐瀚今天在臉書發文表示，「去年採買BNT疫苗期間，沒有說過的事，郭台銘不忍了，昨天，通通說出來。」黃暐瀚總結了郭台銘昨天受訪時的發言精華：

1、購買BNT，非常非常困難

2、在蔡總統「恩准」下，才終於引進

3、如果可以早兩個進來，台灣會少死很多人

4、這個政府沒有把人民的生命，擺在第一位

黃暐瀚認為郭台銘「形同對蔡政府，打了一記重拳」，他表示，郭台銘選擇把心中的話，全部說出，接下來要面對的，就是政府與其護衛者，全面的反擊。儘管如此，他還是決定「不忍了」。

黃暐瀚指出，在我看來，這當然與郭台銘是否參選2024有關，他會選擇告訴大家，這個政府沒把人民的生命放在第一位，顯然更在乎人民生命的他，更適合領導這個國家。

黃暐瀚文末強調，還是很感謝慈濟、台積電跟鴻海，買來了BNT疫苗（雖然我沒打到），至於政治的分析，很明顯地，郭台銘參選2024的機率，直線上升。

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