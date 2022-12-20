蔡英文今將接見「歐洲議會代表團」！總統府：盼促進經貿合作關係

▲歐洲議會國貿委員會（INTA）代表團來台訪問。（圖／總統府）

記者閔文昱／綜合報導

歐洲議會「國貿委員會」（INTA）代表團18日抵台，總統府發言人張惇涵19日表示，總統府誠摯歡迎歐洲議會國貿委員會代表團來台訪問，蔡總統將在20日上午於總統府接見代表團，就數位經濟、綠能、醫療衛生等共同關切議題深入交換意見。

張惇涵表示，代表團此行由國貿委員會副主席阿西馬柯波蘿（Anna-Michelle Asimakopoulou）率領，成員另包括：沃邦（Jörgen Warborn）議員、馮安蘭（Kathleen Van Brempt）議員、韋德蘭（Marie-Pierre Vedrenne）議員、卡薄若（Karin Karlsbro）議員、胡西凡（Michiel Hoogeveen）議員，以及包瑞翰（Reinhard Bütikofer）議員等，共7位跨國籍、跨黨團歐洲議會議員。

▲總統府發言人張惇涵。（圖／記者莊喬迪攝）

張惇涵指出，近年歐洲議會屢次通過友台決議，以實際行動支持台灣的國際參與，以及深化台歐盟間的合作交流，充分展現歐洲議會對台灣的高度關注與支持。

張惇涵提到，此行也是繼去年11月歐洲議會「外來勢力干預歐盟民主程序（含假訊息）」（INGE）特別委員會籌組官方代表團，以及今年7月畢爾副議長率團訪台後，歐洲議會再度有高層級代表團訪台。期盼透過此次交流，進一步促進台灣 與歐盟的經貿合作關係，並攜手為疫後經濟復甦與全球民主韌性共同努力。

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