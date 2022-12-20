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蔡英文今將接見「歐洲議會代表團」！總統府：盼促進經貿合作關係

▲歐洲議會國貿委員會（INTA）代表團來台訪問。（圖／總統府）

▲歐洲議會國貿委員會（INTA）代表團來台訪問。（圖／總統府）

記者閔文昱／綜合報導

歐洲議會「國貿委員會」（INTA）代表團18日抵台，總統府發言人張惇涵19日表示，總統府誠摯歡迎歐洲議會國貿委員會代表團來台訪問，蔡總統將在20日上午於總統府接見代表團，就數位經濟、綠能、醫療衛生等共同關切議題深入交換意見。

張惇涵表示，代表團此行由國貿委員會副主席阿西馬柯波蘿（Anna-Michelle Asimakopoulou）率領，成員另包括：沃邦（Jörgen Warborn）議員、馮安蘭（Kathleen Van Brempt）議員、韋德蘭（Marie-Pierre Vedrenne）議員、卡薄若（Karin Karlsbro）議員、胡西凡（Michiel Hoogeveen）議員，以及包瑞翰（Reinhard Bütikofer）議員等，共7位跨國籍、跨黨團歐洲議會議員。

▲▼總統府發言人張惇涵宣佈蔡英文就新一階段國安團隊任務與隊形再部署記者會。（圖／記者莊喬迪攝）

▲總統府發言人張惇涵。（圖／記者莊喬迪攝）

張惇涵指出，近年歐洲議會屢次通過友台決議，以實際行動支持台灣的國際參與，以及深化台歐盟間的合作交流，充分展現歐洲議會對台灣的高度關注與支持。

張惇涵提到，此行也是繼去年11月歐洲議會「外來勢力干預歐盟民主程序（含假訊息）」（INGE）特別委員會籌組官方代表團，以及今年7月畢爾副議長率團訪台後，歐洲議會再度有高層級代表團訪台。期盼透過此次交流，進一步促進台灣 與歐盟的經貿合作關係，並攜手為疫後經濟復甦與全球民主韌性共同努力。

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