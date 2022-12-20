蠟筆小新、寶可夢粉要搶！　超Q「肖像禮盒」超商限量賣

▲超商開賣春節限量禮盒。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

超可愛春節禮盒來報到！看準每年都是高人氣送禮選擇，有超商特意網羅一系列療癒「肖像禮盒」，像是「蠟筆小新疊疊罐分享禮盒」，吃完的疊疊罐還能收納小物，以及寶可夢粉不能錯過的「寶可夢運動主題方塊酥禮盒」等，即日起於門市限量開賣。

▲▼超可愛蠟筆小新、寶可夢年節禮盒限量開賣。

全家推出多款獨賣限量「肖像禮盒」選擇，首推超Q「蠟筆小新疊疊罐分享禮盒」，內含雪花酥的疊疊罐不僅印上小新穿著睡衣的可愛身影，吃完還可以用來收納小物，超級實用，而寶可夢粉則要收「寶可夢運動主題方塊酥禮盒」，集結皮卡丘、妙蛙種子等角色放上包裝盒，萌度狂飆，內容物則是4口味老楊方塊酥，數量有限、售完為止。

除外還有懶散兔「歡樂袋著走禮盒」，裡頭可是附贈了懶散兔可愛提袋，以及與77巧克力聯名的「LINE FRIENDS兔氣揚眉綜合禮盒」，內有隨行咖啡杯、格力高，兔年送這2款應景到不行，即日起近百款春節禮盒於全門市正式開賣。

▲▼7-11推出多款超可愛肖像春節禮盒。（圖／記者周姈姈攝）

另，7-11門市即日起也推出多款超可愛肖像春節禮盒，像是「美樂蒂兔年紀念存錢筒」、「好想兔鈣五吉牛乳片禮盒存錢筒」、「樂天小熊餅經典六角禮盒」及「卡滋爆米花蠟筆小新造型桶」等，12月25日起還能買到「好想兔迎春側背糖果桶」，送禮自用都超療癒。

而今年OPEN!家族全員也換上兔年新裝，首推「OPEN!戳戳樂開運禮盒」，4X4宮格戳戳樂，好吃又好玩，還有「元本山OPEN!綜合海苔」、「雪之戀OPEN!一口蛋捲」及還有首度推出的3層抽屜「OPEN!吃甜甜年糖禮盒」及「OPEN!綜合米果禮盒」，滿足各式選禮需求。

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