　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

蠟筆小新、寶可夢粉要搶！　超Q「肖像禮盒」超商限量賣

▲▼全家開賣過年禮盒。（圖／記者蕭筠攝）

▲超商開賣春節限量禮盒。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

超可愛春節禮盒來報到！看準每年都是高人氣送禮選擇，有超商特意網羅一系列療癒「肖像禮盒」，像是「蠟筆小新疊疊罐分享禮盒」，吃完的疊疊罐還能收納小物，以及寶可夢粉不能錯過的「寶可夢運動主題方塊酥禮盒」等，即日起於門市限量開賣。

▲▼全家開賣過年禮盒。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼超可愛蠟筆小新、寶可夢年節禮盒限量開賣。

▲▼全家開賣過年禮盒。（圖／記者蕭筠攝）

全家推出多款獨賣限量「肖像禮盒」選擇，首推超Q「蠟筆小新疊疊罐分享禮盒」，內含雪花酥的疊疊罐不僅印上小新穿著睡衣的可愛身影，吃完還可以用來收納小物，超級實用，而寶可夢粉則要收「寶可夢運動主題方塊酥禮盒」，集結皮卡丘、妙蛙種子等角色放上包裝盒，萌度狂飆，內容物則是4口味老楊方塊酥，數量有限、售完為止。

除外還有懶散兔「歡樂袋著走禮盒」，裡頭可是附贈了懶散兔可愛提袋，以及與77巧克力聯名的「LINE FRIENDS兔氣揚眉綜合禮盒」，內有隨行咖啡杯、格力高，兔年送這2款應景到不行，即日起近百款春節禮盒於全門市正式開賣。

▲▼7-11最新年菜禮盒。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼7-11推出多款超可愛肖像春節禮盒。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼7-11最新年菜禮盒。（圖／記者周姈姈攝）

另，7-11門市即日起也推出多款超可愛肖像春節禮盒，像是「美樂蒂兔年紀念存錢筒」、「好想兔鈣五吉牛乳片禮盒存錢筒」、「樂天小熊餅經典六角禮盒」及「卡滋爆米花蠟筆小新造型桶」等，12月25日起還能買到「好想兔迎春側背糖果桶」，送禮自用都超療癒。

而今年OPEN!家族全員也換上兔年新裝，首推「OPEN!戳戳樂開運禮盒」，4X4宮格戳戳樂，好吃又好玩，還有「元本山OPEN!綜合海苔」、「雪之戀OPEN!一口蛋捲」及還有首度推出的3層抽屜「OPEN!吃甜甜年糖禮盒」及「OPEN!綜合米果禮盒」，滿足各式選禮需求。

【你可能也想看】

►快訊／麥當勞喊漲！套餐直接貴10元　最新價格表出爐
►吃不到了！麥當勞早餐「1系列」熱銷9年確定停賣　新菜單大公開
►必勝客買1送1！foodpanda「12月激省優惠碼」來了　漢堡王第2件5折吃

►威德in「白葡萄果凍」特價了！迅速補充能量，方便又好吃

ET快訊
露營山崩活埋「母女泥中緊緊相擁」罹難　全家剩兒子獨活
日圓急升！　專家：別等了！現在非常便宜
依依才拒納豆求婚　認「曾大吵要分手」
史上新高！　台灣人被騙27億元
快訊／「布農族美少女」擊敗日本名將　奪亞錦賽生涯首金
快訊／台中50年名店燒光！　遊客專程來吃看傻
快訊／警局突遭搜索！　30多歲員警被帶走
快訊／北市立委補選抽籤！　號次出爐
2022新聞人物票選！　他目前最高票第一

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

蠟筆小新、寶可夢粉要搶！　超Q「肖像禮盒」超商限量賣

頭獎送36萬鑽石項鍊！超商限定「百元福袋」開搶　全台限量10萬個

【廣編】年節贈禮顯品味！尚格3大精品威士忌鉅獻璀璨兔年

只有1500杯！超商首推「阿里山豐山藝伎咖啡」　18間門市獨賣

明天衝！麥當勞「1人氣品項」睽違4年回來了　限時21天搶吃

吳淡如曝長期睡眠障礙拖垮健康！找回身心平靜靠助眠科技幫忙

大薯、麥克雞塊都有！　麥當勞「9大品項買1送1」限時5天搶

超商茶葉蛋「4大優惠」快看！加蛋只要3元　咖啡3杯77折、5杯72折

不二家娃娃巧克力變icash！迷你印章塑膠棒超可愛　超商限量開賣

全家茶葉蛋喊漲！這2大超商「不漲還特價」　限時下殺最便宜1顆9元

阿根廷PK勝法奪大力神盃　梅西世足最終戰完美收尾

好奇象海豹包圍攝影師　胖身軀重壓「送大擁抱」

林俊傑、王嘉爾首合唱《過》！　他掏工作證上台…嗨牽手繞場XD

梅西11歲罹侏儒症僅125cm　等6029天圓夢球神傳奇故事

汪小菲「交代遺言」：我過不去了　直播現身怒嗆張蘭「嘴不能胡說」

姆巴佩奪金靴獎卻臭臉　法國總統擁抱安慰鼓勵

姆巴佩飲恨後IG首吐心聲　「會回來的」近千萬粉朝聖

女兒吃薯條沾特製番茄醬 面有難色比讚：好吃...！

許凱爆新戀情「牽手回飯店過夜」！　對象是師妹...于正力挺：演員也是人

許光漢瘋世足「崩潰抱頭跪地」XD　劉畊宏現場見證PK賽..狂吼：贏了！

蠟筆小新、寶可夢粉要搶！　超Q「肖像禮盒」超商限量賣

頭獎送36萬鑽石項鍊！超商限定「百元福袋」開搶　全台限量10萬個

【廣編】年節贈禮顯品味！尚格3大精品威士忌鉅獻璀璨兔年

只有1500杯！超商首推「阿里山豐山藝伎咖啡」　18間門市獨賣

明天衝！麥當勞「1人氣品項」睽違4年回來了　限時21天搶吃

吳淡如曝長期睡眠障礙拖垮健康！找回身心平靜靠助眠科技幫忙

大薯、麥克雞塊都有！　麥當勞「9大品項買1送1」限時5天搶

超商茶葉蛋「4大優惠」快看！加蛋只要3元　咖啡3杯77折、5杯72折

不二家娃娃巧克力變icash！迷你印章塑膠棒超可愛　超商限量開賣

全家茶葉蛋喊漲！這2大超商「不漲還特價」　限時下殺最便宜1顆9元

陽帆23歲愛女進軍歌壇！　「開深V激美模樣」曝光

李忠庭遭爆曾嗆「當立委就是要賺錢」　林穎孟：當議員常自掏腰包

諷吳怡農「其實是個草包」　國民黨團：很快會變林智堅2.0

視力1.0不代表好！專家破「4大近視迷思」：光禁止看3C沒用

台銀日圓現鈔報0.2353　10萬台幣較「最佳換匯點」少3.5萬日圓

獨／食品遭歧視「補件提前1年」！食藥署不忍了　還原與陸通聯內容

吳怡農不接辯論戰帖！　王鴻薇嗆：我提100個政見他都不敢辯啦

同居男友妹妹「家裡果蠅狂飛」　妹子被折磨到崩潰：看到她就想吐

送烤鴨給前同事尾隨入廁熊抱！噁男扯「當孫女看待」遭打臉

內閣改組蘇貞昌動向受關注　蘇巧慧：他常說有好人選樂意寫推薦信

桃園妹騎車買腸粉擋路！　網看24秒香香片選擇原諒

消費熱門新聞

麥當勞「9大品項買1送1」連5天搶

麥當勞「1人氣品項」等4年回來了

全家茶葉蛋漲價「其他超商」跟進？業者回應了

達美樂連續4天大披薩199元

超商限時3天搶喝「23元大杯美式」

全聯灑300元折價券！慶足球冠軍

吳淡如曝長期睡眠障礙拖垮健康！找回身心平靜靠助眠科技幫忙

全聯聯名蔡依林「怪美的」巧克力蛋糕

超商茶葉蛋優惠！限時下殺每顆9元

麥當勞喊漲！套餐直接貴10元　最新價格表出爐

出示1畫面全台千家餐廳內用下殺75折起

頭獎送36萬鑽石項鍊！超商百元福袋開搶

只有1500杯！超商開賣「咖啡界香檳」

超商茶葉蛋4大優惠！加蛋只要3元

更多熱門

相關新聞

頭獎送36萬鑽石項鍊！超商百元福袋開搶

頭獎送36萬鑽石項鍊！超商百元福袋開搶

新年就是要買福袋討吉利！為迎接今年春節，超商限定CP值爆表的「百元福袋」也回來了，今年頭獎祭出價值36萬的1克拉心型鑽石項鍊，還有按摩沙發、液晶電視、除濕機等抽，全台限量10萬個，每個只要100元，即日起至2023年2月5日限時開賣，售完為止。

只有1500杯！超商開賣「咖啡界香檳」

只有1500杯！超商開賣「咖啡界香檳」

麥當勞「1人氣品項」等4年回來了

麥當勞「1人氣品項」等4年回來了

麥當勞「9大品項買1送1」連5天搶

麥當勞「9大品項買1送1」連5天搶

飽足系「草莓芋泥手搖杯」回來了

飽足系「草莓芋泥手搖杯」回來了

關鍵字：

美食情報美食雲超商過年禮盒全家7-11

讀者迴響

熱門新聞

梅西延長賽進球無效？　外媒揭「關鍵畫面」

今天開放訂位！「饗饗」2店要開了

iOS 17升級3機型恐被淘汰！竟包含這支神機

空拍影片曝！營地山坡崩落24死　綠地禿一大片

營地山崩　媽悲：女兒一家3口亡

每人最高10萬！「2023勞保紓困貸款」下周一開辦　銀行申貸搶先看

強尼戴普、安柏和解了！調降「超扯賠償金」

媽媽求樓上放輕腳步　鄰居：我會更吵

高虹安涉貪新證！想買星巴克咖啡豆設公積金

冬至8招開運法曝光！4生肖注意健康

好市多2022上半年銷售排行　第一名竟是它

小四女童病逝　媽在班群留訊息「不要被新冠騙了」

雨來了！今晨6.2℃明變天　更強冷空氣急凍時間曝

麥當勞「9大品項買1送1」連5天搶

這4星座「明年恐出軌」！第1名狂吸渣男渣女

更多

最夯影音

更多
阿根廷PK勝法奪大力神盃　梅西世足最終戰完美收尾

阿根廷PK勝法奪大力神盃　梅西世足最終戰完美收尾
好奇象海豹包圍攝影師　胖身軀重壓「送大擁抱」

好奇象海豹包圍攝影師　胖身軀重壓「送大擁抱」

林俊傑、王嘉爾首合唱《過》！　他掏工作證上台…嗨牽手繞場XD

林俊傑、王嘉爾首合唱《過》！　他掏工作證上台…嗨牽手繞場XD

梅西11歲罹侏儒症僅125cm　等6029天圓夢球神傳奇故事

梅西11歲罹侏儒症僅125cm　等6029天圓夢球神傳奇故事

汪小菲「交代遺言」：我過不去了　直播現身怒嗆張蘭「嘴不能胡說」

汪小菲「交代遺言」：我過不去了　直播現身怒嗆張蘭「嘴不能胡說」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面