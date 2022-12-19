陸網購快篩、藥品有多難？　他蹲守5天搶不到：每次都「秒空」

▲北京市民前往藥店排隊購買新冠症狀藥物。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

快速蔓延的疫情令大陸多地出現藥物、快篩短缺。有市民在網上連續蹲守5天，還是沒有搶到快篩，「每次都是『秒空』。」對此，多個網購平台回應稱，目前倉儲和在途訂單已經超1億盒。

據《天目新聞》報導，不少陽性家庭急需快篩和藥品，但又無法出門，網購成為唯一的選擇。浙江杭州的魯姓市民表示，自12月14日起，一連五天，他每天準時打開手機3次，試圖通過電商平台搶購快篩和抗疫藥品，但他頗為無奈地表示，「每次都是『秒空』，一盒都沒有搶到。」

▲網友在吐槽搶不到快篩和藥物。（圖／天目新聞）



類似魯姓市民的經歷在大陸多地上演。在一些網購平台上，快篩和抗疫藥品只顯示「到貨通知」或者「無貨」，有的平台上相關物資則需要預約並整點開搶。只有一個平台上有一家海外專營店提供海外版本的連花清瘟膠囊，提供立刻下單結算，發貨地顯示為香港。

在京東平台上，一款名為「樂普新型冠狀病毒（2019-nCoV）抗原檢測試劑盒卡塞式10人份」的藥品頁面顯示，該款試劑需要經過預約，才能於當晚8點進行搶購。截至18日下午3點25分，已有154.5萬人預約搶購。

在連花清瘟膠囊的頁面，也有55.1萬人已經進行了預約，同時，預約人數還在隨著時間增加。由於供需失衡，網上也陸續出現高價藥。

對此，多家藥廠24小時生產藥物和快篩，北京、上海等地調整了買藥措施。除此之外，網購平台方面，京東大藥房自營的呼吸系統用藥、感冒用藥、止痛鎮痛用藥等，包括倉儲備量及在途訂單量的數量超過1億盒，這些藥品將向社會民眾平價銷售。

一位平台方的工作人員表示，「藥品供應最終還是要看藥廠的情況，何時能緩解抗原和藥品難買的問題，暫時很難給出確切答案。但可以肯定的是，目前已經有很多物資在路上了，情況一定會有所緩解。」