短髮妹收陌生簡訊！酒店「私密照」主角竟是自己　不給44萬就曝光

▲王姓女子住酒店被偷拍勒索。（圖／瀟湘晨報）

記者蔡儀潔／綜合報導

住酒店的隱私安全令人擔憂，大陸一名年輕短髮女生日前接到陌生電話，一名男子說出她曾入住的酒店和車牌號，還傳來2張私密照，要求支付10萬元（人民幣，下同，約新台幣44萬元），甚至猖狂稱「能做這個我就不怕」。

據《瀟湘晨報》報導，王姓女子回憶道，她之前頻繁入住的是婁底市赫柏希音酒店，「這裡離我工作的地方比較近，很多時候應酬完我都會住在裡面。」

王女11月17日先後接到多個號碼來自河南南陽的電話，「剛開始兩個我沒接，擔心是詐騙電話，對方又打了第三個，我一接，一個男的在電話報了我的車牌號，問我是不是車主，還問我是不是在赫柏希音酒店住過。」

之後，該名陌生男子傳來一張王女躺在酒店床上的私密照，還說「看到信息（簡訊）速回電話，怎麼，不想要回去，那我就把其他片段發給你周圍朋友了」。

▲勒索簡訊 。（圖／瀟湘晨報）

王女被氣得渾身顫抖，她回說「你是想要錢嗎？」之後，對方馬上打來電話，「想把這些東西拿回去的話，不影響你朋友親人的話，十萬塊錢。看你厲害還是我厲害，我既然能做這個我就不怕。」

蹊蹺的是，事後在照片顯示，酒店房間里並沒有發現攝像頭，陌生男子如何獲得她手機號碼也是一個迷。涉事酒店回應，王女要求賠償房費20倍的數目，「我們肯定滿足不了。」

對此，王女士予以否認，「我不要一分錢賠償，曝光對我的生活肯定會產生影響，但我還是選擇站出來。」

目前，當地警方已對此立案並會督促辦理。王女說，「我相信這個東西很快就會有水落石出的一天，只要酒店那邊願意配合，我相信公安機關肯定會全力偵破的。」

▼ 簡訊內容。（圖／瀟湘晨報）